L'annuncio di Carlo Conti su Instagram

La rosa dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026 prende forma e assume un respiro sempre più internazionale. Irina Shayk affiancherà Carlo Conti nella terza serata della kermesse, in programma giovedì 26 febbraio, portando sul palco dell’Ariston uno dei volti più riconoscibili della moda mondiale.

L’annuncio ufficiale di Carlo Conti

A confermare la presenza della top model russa è stato lo stesso direttore artistico del Festival, con un video pubblicato su Instagram:

«Nella serata di giovedì insieme a me e a Laura Pausini ci sarà una delle donne più belle del mondo, una modella straordinaria, bellissima, bravissima attrice: Irina Shayk. Non vedo l’ora di incontrarla».

Dalle miniere degli Urali alle passerelle globali

Irina Shayk è nata il 6 gennaio 1986 a Emanželinsk, negli Urali, da Valerij Šajchlislamov, minatore tataro di fede musulmana, e da Ol’ga, insegnante di musica. Più volte ha ricordato come “il pianoforte è stata la sua prima lingua”.

A 14 anni perde il padre e la famiglia affronta un periodo di forti difficoltà economiche. Nel 2004 abbandona la scuola di marketing che frequentava per seguire la sorella Tat’jana a un corso di estetica: è in quel contesto che incontra un’agenzia locale, punto di svolta di una carriera destinata a diventare globale.

Una carriera da record tra moda e cinema

Da quel momento, Shayk diventa un volto ricorrente delle grandi campagne internazionali: Intimissimi, Guess, Lacoste, L’Oréal, Givenchy, Max Mara. Dal 2007 al 2016 è presenza fissa della Sports Illustrated Swimsuit Issue, imponendosi come una delle modelle più riconoscibili al mondo.

Ha sfilato e calcato i red carpet di Schiaparelli, Versace, Valentino, Miu Miu, Burberry, partecipando agli eventi simbolo dello star system globale come il Met Gala, Cannes e gli Academy Awards. Vanta oltre 150 copertine, di cui 46 su Vogue, ed è tra le protagoniste del Calendario Pirelli 2026.

Nel 2014 debutta anche al cinema, accanto a Dwayne Johnson, nel film Hercules – Il guerriero.

Vita privata sotto i riflettori

Irina Shayk è stata al centro dell’attenzione dei rotocalchi anche per la relazione con Cristiano Ronaldo, durata dal 2010 al 2015. Successivamente, fino al 2019, è stata legata all’attore Bradley Cooper, con cui nel 2017 ha avuto una figlia.

Il cambio nel cast: Shayk al posto di Andrea Pucci

La scelta di Irina Shayk arriva dopo la rinuncia del comico Andrea Pucci, travolto da un’ondata di polemiche. Accusato di razzismo e omofobia, Pucci ha raccontato di aver ricevuto insulti e minacce alla famiglia.

«Il termine fascista – ha spiegato – ormai non dovrebbe più esistere».

Nel frattempo, il comico è stato escluso anche da un evento aziendale precedentemente concordato con Conad, che gli ha comunicato l’impossibilità di essere associato a qualsiasi tipo di polemica. È stato lo stesso Pucci a rendere pubblica la mail, ironizzando:

«Se continua così dovrò chiedere l’elemosina davanti a uno dei vostri supermercati».

FAQ

Quando sarà Irina Shayk a Sanremo?

Nella terza serata, giovedì 26 febbraio.

Con chi condurrà?

Con Carlo Conti e Laura Pausini.

È la sua prima volta a Sanremo?

Sì, è il suo debutto sul palco dell’Ariston.

Perché ha sostituito Andrea Pucci?

Dopo la rinuncia del comico a seguito delle polemiche.

Irina Shayk è anche attrice?

Sì, ha debuttato al cinema nel 2014 in Hercules – Il guerriero.