Le decisioni del giudice sportivo

Il giudice sportivo ha sanzionato duramente la Juventus dopo le tensioni nel tunnel degli spogliatoi durante l’intervallo di Inter-Juventus, match della 25ª giornata di Serie A segnato dall’espulsione di Kalulu. L’amministratore delegato bianconero Damien Jacques Comolli è stato inibito fino al 31 marzo e multato di 15mila euro, mentre Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club, è stato inibito fino al 27 febbraio. Sul campo, un turno di squalifica per Kalulu.

Kalulu squalificato, decisioni su Orban e altri

Un turno di squalifica è stato inflitto a Kalulu, espulso per doppia ammonizione durante Inter-Juventus. Il secondo giallo è stato assegnato dall’arbitro La Penna per il controverso fallo su Alessandro Bastoni.

Non è l’unico provvedimento disciplinare della giornata:

Due turni a Orban (Verona) “per avere rivolto un’espressione ingiuriosa al direttore di gara”;

Un turno per Morata (Como) e Rabiot (Milan), entrambi espulsi per doppia ammonizione;

Squalifica di una giornata per calciatori non espulsi: Akpa Akpro (Verona); Barella e Calhanoglu (Inter); Circati (Parma); Mandragora (Fiorentina); Muharemović (Sassuolo).

Il nodo arbitrale e il VAR: le parole di Allegri

Sul tema arbitrale interviene anche Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida contro il Como, recupero della 24ª giornata in programma alle 20.45 a San Siro: “il calcio è diventato velocissimo, per l’arbitro non è facile. La velocità della palla, del gioco, la fisicità dei giocatori è diversa rispetto a 30-40 anni fa. C’è da migliorare il Var e trovare delle soluzioni, come sicuramente staranno facendo, ma non è che le trovi in un giorno. Cerchiamo di arrivare all’oggettività. E cos’è l’oggettività? Secondo me una cosa che va assolutamente cambiata è quando c’è un fuorigioco e l’azione sfocia in un calcio d’angolo, in questo caso il calcio d’angolo non può essere assolutamente dato”.

Allegri affronta anche il tema delle simulazioni: “Sono cose soggettive, a discrezione dell’arbitro. E lì non ci si può fare niente. Io faccio fatica a fare la formazione, figuriamoci se posso dire cosa deve fare il Var. Il gioco del calcio non è facile spiegarlo, non possiamo indottrinare tutti. È bello perché il più debole può battere il più forte. Quello che è successo sabato dispiace a tutti, ma penso che i più dispiaciuti siano i protagonisti”.

E ancora sulla pressione sugli arbitri: “Se serve professionalizzare gli arbitri? Il nostro campionato è bellissimo, queste cose ci sono sempre state. Togliergli un po’ di pressione sarebbe importante, poi l’età loro si è abbassata e per loro non è assolutamente facile”, ha sottolineato ancora Allegri: “In Italia ci sono tante pressioni perché per una squadra italiana la qualificazione in Champions è una questione economica di vita o di morte”.

FAQ

Perché Comolli è stato inibito?

Per le tensioni nel tunnel degli spogliatoi durante Inter-Juventus.

Quanto dura l’inibizione?

Fino al 31 marzo, con ammenda di 15mila euro.

Kalulu quante giornate salta?

Una giornata per doppia ammonizione.

Chi ha preso due turni?

Orban del Verona.

Cosa ha detto Allegri sul VAR?

Ha chiesto maggiore oggettività e meno pressione sugli arbitri.