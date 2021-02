Laura Pausini vince il “Satellite Award” con “Io sì (Seen)”

Laura Pausini ha vinto il Satellite Award con “Io sì (Seen)” nella categoria miglior canzone originale. Il premio è assegnato ogni anno all’industria dell’intrattenimento dai giornalisti della International press Academy.

La cantante ha festeggiato anche via social dove ha pubblicato un video (in inglese) e scritto:

La cantante di Solarolo, che ha interpretato il brano scritto da Diane Warren e ha partecipato anche alla stesura del testo in Italiano con Niccolò Agliardi, ha ringraziato sui social l’International Press per il premio che le è stato assegnato, e ha tenuto a ringraziare anche Edoardo Ponti e Sophia Loren. Un ennesimo trionfo che arriva a poche settimane dalla nomination per i Golden Globe. Ricordiamo che Laura è in corsa anche per i Critics Choice Award ed è nella shortlist degli Oscar. Di seguito il suo video sui social:

I’m so grateful to receive the @SatelliteAwards for the song #IoSìSeen

Thank you @Diane_Warren @EdoardoPonti @NiccoloAgliardi #BonnieGreenberg and #SophiaLoren for making me part of such a moving film.

Thanks to the International press Academy.#TheLifeAhead pic.twitter.com/mSHlFhHwCk

— Laura Pausini (@LauraPausini) February 15, 2021