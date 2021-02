Dopo il lockdown Le Vibrazioni di nuovo in concerto live a Catania Marsala e Palermo

“L’amore Mi Fa Male” è un brano dal ritmo incalzante che unisce il sound rock caratteristico de LE VIBRAZIONI a sonorità latine, scritto da Francesco Sarcina con Giulia Anania, Valerio Carboni, Marta Venturini e Luca Chiaravalli (anche produttore artistico).

A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, il tour teatrale de LE VIBRAZIONI IN ORCHESTRA di e con Beppe Vessicchio – tour 2020, viene nuovamente spostato.

Il nuovo tour, inizialmente previsto per primavera 2020 e spostato a inizio 2021, viene ora posticipato al prossimo autunno, secondo il seguente calendario:

24 novembre 2021 – Catania – Teatro Metropolitan

Sostituisce la data del 14 gennaio 2021

25 novembre 2021 – Palermo – Teatro Golden

Sostituisce la data del 16 gennaio 2021

26 novembre 2021 – Marsala – Teatro Impero

Sostituisce la data del 15 gennaio 2021

29 novembre 2021 – Bologna – Teatro EuropAuditorium

Sostituisce la data dell’8 febbraio 2021

30 novembre 2021 – Milano – Teatro Nazionale

Sostituisce la data del 2 febbraio 2021

03 dicembre 2021 – Padova – Teatro Geox

Sostituisce la data del 05 febbraio 2021