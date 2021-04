unica regola è non ridere.

È arrivato anche in Italia LOL: Chi ride è fuori , un format televisivo che ha già fatto molto successo in Giappone, Messico e Australia.

, un format televisivo che ha già fatto molto successo in Giappone, Messico e Australia. I primi 4 episodi sono disponibili dal 1° aprile sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video, mentre si dovrà aspettare l’8 aprile per gli ultimi due.

Lol chi ride è fuori è un programma che, pur se cominciato da poco, sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico, perché è divertente, i personaggi pubblici che lo popolano sono molto ben assortiti e simpaticissimi e i conduttori, Fedez e Mara Maionchi oltre che piacere tanto singolarmente, piacciono tanto anche insieme e la coppia funziona davvero. Si divertono, e si lasciano coinvolgere dal programma.

Il gioco è divertente e cioè, che non riesce a trattenere la risata prima viene ammonito da Fedez con un cartellino giallo e, se ride ancora, per lui è previsto il cartellino rosso e subito dopo viene eliminato.

Chi, invece, riesce a non ridere vincerà, alla fine del gioco, 100mila € che dovrà devolvere in beneficenza.

LOL: Come e dove guardare i nuovi episodi

LOL, il programma condotto da Fedez e Mara Maionchi sarà disponibile esclusivamente con un abbonamento ad Amazon Prime, che permette l’accesso al catalogo di Amazon Video.

Per iscriversi è sufficiente recarsi sulla pagina dedicata di Amazon Prime, cliccare su ”Iscriviti” e poi seguire le istruzioni per configurare il proprio account, inserendo una mail e una password come credenziali. È possibile usarlo gratis per i primi 30 giorni.

L’unica regola è non ridere. Sembra facile ma non è così, perché gli ospiti sono dieci comici italiani che si sfideranno a battute e gag per vincere un premio finale di 100.000 euro da devolvere in beneficenza. Sugli schermi di LOL: Chi ride è fuori si scontrano la vecchia e la nuova scuola della comicità italiana. Dalle geniali imitazioni di Elio e Pintus, agli esilaranti sketch di Frank Matano, Ciro e Fru dei The Jackal. Senza dimenticare l’umorismo coinvolgente di Lillo e di Luca Ravenna, abilissimo milanese di stand up comedy. Il fronte femminile non è da meno, con l’esperienza di Caterina Guzzanti, Katia Follesa e la moderna ironia di Michela Giraud. I partecipanti saranno osservati dall’occhio attento di Fedez e Mara Maionchi che, con l’aiuto delle molte telecamere, non si lasceranno sfuggire neanche le minime smorfie.

Come funziona il gioco

I dieci concorrenti conoscono i loro avversari nel momento in cui entrano nel campo da gioco: un grande salone in cui dovranno passare insieme 6 interminabili ore. Ogni partecipante può portare con sé delle “armi segrete“, che siano travestimenti oppure oggetti, da utilizzare contro i rivali. Chi ride è colpevole e gli verrà assegnato un cartellino giallo che segnerà la prima ammonizione; dopo di quella ci sarà solo il cartellino rosso che eliminerà il concorrente dalla gara. Per animare ancora di più la competizione, Fedez e Mara hanno a disposizione vari pulsanti per far sfidare i comici con delle prove ben precise e molto divertenti.