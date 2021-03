IL SECONDO SINGOLO ESTRATTO DA “DARE”

dal 26 Marzo in radio e su youtube con il videoclip Ufficiale

Sonorità soul, funk e disco per un inno all’amore

Mario Biondi arriva un nuovo singolo “Lov-Lov-Love”

Sarà in radio da venerdì 26 marzo “Lov-Lov-Love”, il nuovo singolo di Mario Biondi estratto dall’ultimo album “Dare” uscito lo scorso gennaio in occasione del suo cinquantesimo compleanno. Lo stesso giorno sarà reso disponibile il videoclip ufficiale del brano, diretto da Gaetano Morbioli per Run Productions.

Un brano che con le sue sonorità marcatamente soul, funk e disco vuole essere un inno gioioso al più forte dei sentimenti che ci porta ad avere attenzione e cura di un’altra persona nel modo più naturale possibile.

“Lov-Lov-Love” certifica la continuità di un’importante collaborazione internazionale con la storica band inglese Incognito dell’amico Bluey, pioniere dei generi brit-funk e acid-jazz, oltre che di una ormai consolidata amicizia.