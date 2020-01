Il geometra ha pubblicato un suo resoconto su Facebook

Luciano Di Marco ce l’ha fatta ancora una volta. Rivedremo l’aspirante masterchef anche nella prossima puntata del cooking show di Sky Uno che, per la cronaca, ha totalizzato ieri sera una media di 919.000 spettatori e oltre 150mila interazione su social, ovvero il primo programma del prime time per numero di interazioni.

Il geometra palermitano ha anche condiviso un suo resoconto su Facebook che di reazioni – i ‘mi piace’ e i ‘cuoricini’ – ne ha generate quasi 400 e una cinquantina di commenti: «Come puntata non c’è male, ce ne sono state sicuramente di migliori, ma andiamo per gradi», ha esordito Luciano che poi ha aggiunto: «Una bellissima mistery Box, molto divertente e mi sono diviso in modo equo gli ingredienti con il mio compagno d’avventure Nicolò; Un invention molto strano e poco armonioso; Un’esterna da paura! Mi sono emozionato tantissimo e si è visto. Del resto io le emozioni non le nascondo, fanno parte di noi, perché dovrei farlo, Magari a qualcuno le mie parole ‘scivolano addosso’, io invece spero arrivino dritte al cuore. Un bacio fortissimo alla mia amica Anna Maria che a differenza di ciò che è stato detto, tengo molto alle persone, soprattutto alle persone vere e sincere come lei!».

In effetti, gli episodi di ieri di Masterchef – prodotto da Endemol Shine Italy – sono stati incentrati sul tema della collaborazione, elemento fondamentale in cucina per ottenere il risultato migliore. «Uno step che, in una classe piena di tensioni e strategie come quella di questa edizione, ha rappresentato di fatto uno scoglio assai complesso per molti degli aspiranti chef», si legge nella nota del programma.

A vincere la Mistery Box è stata Marisa. Mentre, già lo sappiamo, Luciano era in coppia con Nicola. Nell’Invention Test, la concorrente ha scelto di cucinare a quattro mani con Maria Teresa, destando la delusione di Antonio, dispiaciuto per essere stato escluso dalla compagna. La cooperazione con Maria Teresa, però, è stata efficace e le due hanno vinto la prova e sono state così ncaricate di capitanare le rispettive brigate nella prova in esterna, mentre Giulia e Francesca, le peggiori della sfida, sono finire direttamente al Pressure Test. Così, per Luciano e gli altri è stata la volta della prova in esterna con le due brigate impegnate a cucinare sul palco del Teatro Regio di Parma per 50 elementi dell’orchestra cittadina La Toscanini. Luciano si è trovatp nella brigata giusta, quella blu, che ha vinto con 33 preferenze su 50, per cui il palermitano ha così meritato la balconata.

Nel Pressure Test, infine, i peggiori hanno affrontato la cucinata a specchio con lo chef Giorgio Locatelli e Annamaria ha dovuto lasciare il cooking show. Mentre, per il nostro Luciano, il percorso continua e sempre più sicuro dei suoi talentuosi mezzi culinari…