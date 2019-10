Una nuova versione della eterna sfida tra i due giocatori più forti del mondo

Leo Messi contro Cristiano Ronaldo, sfida infinita sui campi di calcio, senza un vincitore assoluto: cinque palloni d’oro a testa e due modi di stare in campo e in squadra totalmente differenti. Chi è il migliore? Ognuno si fa la sua idea, indipendentemente dai numeri dei gol e dei trofei vinti.

Ma Bleacher report, sito che raggruppa giornalisti e blogger che seguono tutti gli sport, ha voluto immaginare un confronto anche in un altra arena, un ring di arti marziali miste, la lotta a calci pugni e ogni altro colpo proibito, ancora non molto seguito in Italia, ma che nel mondo conta milioni di fan, da far concorrenza al wrestling, di cui è più reale e violento.

Allora, ecco l’argentino contro il portoghese, nell’ottagono, la forma del ring chiuso, per i combattimenti della UFC, la principale organizzazione di incontri di questo sport; dopo una serie di colpi durissimi, prevale Messi.

Non è una idea particolarmente originale, per la verità: già nel 2011, il simulatore di gioco di una nota marca di videogames aveva messo i due uno contro l’altro, questa volta in mutande da lottatori. Anche quella volta vinse la Pulga. Cristiano Ronaldo dovrà farsene una ragione…