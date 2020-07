La proposta del giornale argentino Olè scatena i fan di Messi, ma anche tanti commenti ironici

“Messi è un extraterrestre ed è ora che anche la Nasa lo riconosca, mettendo una maglia della Pulce nel suo museo al fianco di cimeli spaziali come l’Apollo 11 o un pezzo di meteorite”. Il giocatore del Barcellona, sei volte Pallone d’Oro, in Argentina è un idolo, ormai quasi pari a Diego Armando Maradona e il quotidiano sportivo Olè ha voluto,a suo dire, dare voce alla maggior parte degli sportivi del paese sudamericano con una richiesta particolare alla Nasa, contenuta in una lettera pubblicata anche sui canali social.

Un modo per esaltare il giocatore, anche ieri in rete su rigore nel 2-2 con l’Atletico Madrid. “Messi è arrivato a quota 700 gol ed è giunta l’ora di rendergli l’omaggio che merita”, scrive Olè nella sua lettera alla Nasa. “Nell’arco di tutta la sua carriera, Messi ha dimostrato che non è di questo pianeta e tifosi, tecnici e giocatori confermano questa teoria. Per questo, la sua maglia deve stare nel museo della Nasa in Cape Canaveral. Può essere un piccolo passo per il football, ma un grande alto per l’umanità”, conclude ironicamente la lettera, parafrasando la frase del primo uomo andato sulla Luna, Neil Armstrong.

L’iniziativa ha scatenato le reazioni dei follower, con commenti ironici e irridenti. Non c’è ancora traccia di risposta dell’agenzia spaziale americana.