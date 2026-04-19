Le previsioni da IlMeteo.it

Una domenica all’insegna del sole e del caldo fuori stagione, con temperature fino a 26 gradi, segnerà l’inizio di un cambiamento rapido delle condizioni meteo. Il passaggio da stabilità atmosferica a instabilità sarà infatti netto già nelle ore successive, soprattutto al Nord Italia.

Secondo le previsioni di iLMeteo.it, confermate dal meteorologo Mattia Gussoni, l’alta pressione garantirà condizioni stabili per gran parte della giornata di domenica, con valori termici ben oltre le medie stagionali.

Caldo anomalo e sole: picchi fino a 26°C

Le città del Centro come Roma e Firenze registreranno temperature massime comprese tra i 25 e i 26°C nelle ore centrali della giornata. Un’anomalia termica significativa per il periodo primaverile.

Il dominio dell’alta pressione favorirà cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Paese, con condizioni particolarmente gradevoli al Centro-Sud.

Il cambiamento: temporali in arrivo dal Nord Europa

Il quadro meteo inizierà però a mutare già dal pomeriggio. Un fronte instabile in discesa dal Nord Europa inizierà a erodere la struttura anticiclonica.

Le prime aree interessate saranno quelle alpine e prealpine, dove l’aria fresca in quota entrerà in contrasto con il calore accumulato nei bassi strati, generando nubi e rovesci.

Dove colpiranno i temporali

I fenomeni temporaleschi non resteranno confinati alle montagne. Nel corso delle ore serali potranno estendersi anche alle pianure del Nord, con rovesci localmente intensi.

Evoluzione rapida del meteo

Mattina: sole e caldo diffuso

Pomeriggio: primi rovesci su Alpi e Prealpi

Sera: temporali in estensione alle pianure del Nord

La prossima settimana: clima dinamico e instabile

L’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da condizioni variabili. Le regioni settentrionali e parte del Centro continueranno a fare i conti con un’atmosfera instabile.

I rovesci interesseranno soprattutto le aree montuose, ma non mancheranno sconfinamenti verso le pianure.

Previsioni giorno per giorno

Domenica 19

Nord: nuvoloso, rovesci dal pomeriggio

Centro: soleggiato e caldo

Sud: prevalenza di sole

Lunedì 20

Nord: nuvoloso con piogge irregolari

Centro: variabile, rovesci sulle regioni adriatiche

Sud: sole prevalente

Martedì 21

Nord: nuvoloso con piogge sparse

Centro: sole e caldo, instabilità sull’Adriatico

Sud: peggiora in Puglia

Verso il 25 aprile: torna l’alta pressione

Le proiezioni indicano un miglioramento in vista della Festa della Liberazione.

L’alta pressione tornerà a rafforzarsi sul Mediterraneo, riportando condizioni di stabilità diffusa, cieli sereni e temperature miti su tutta la penisola.