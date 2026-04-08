Le previsioni da IlMeteo.it

L’Anticiclone africano continua a dominare l’Italia, mantenendo temperature fino a 25-26°C su gran parte del Paese almeno fino a venerdì prossimo, 10 aprile. Un’anomalia che anticipa condizioni tipiche di fine maggio e incide direttamente sulle abitudini quotidiane, dall’abbigliamento ai consumi energetici.

Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, il quadro resterà stabile ancora per alcuni giorni, con un successivo calo termico limitato: le temperature scenderanno intorno ai 20°C, ma resteranno comunque sopra la media stagionale di circa 3-4 gradi.

Come si comporta l’anticiclone in queste ore

Il tempo si presenta prevalentemente stabile e soleggiato su quasi tutta la penisola. Solo alcune aree mostrano segnali di variabilità.

“Il tempo si manterrà stabile e soleggiato quasi ovunque salvo qualche disturbo sull’Alto Adriatico portato da moderate correnti di Bora, un po’ di nubi basse marittime su Liguria e Basso Tirreno e qualche modesto addensamento pomeridiano lungo i rilievi appenninici”, ha spiegato Tedici.

Queste condizioni sono tipiche delle fasi anticicloniche primaverili, dove la stabilità prevale ma non elimina del tutto le infiltrazioni di aria più fresca o umida.

Temperature sopra media ma notti ancora fredde

Nonostante il caldo diurno, il quadro termico non è ancora pienamente estivo. Le notti restano lunghe e favoriscono un raffreddamento marcato: “le temperature minime continuano a scendere fino a valori a una sola cifra, assestandosi sotto i 10°C”.

Questo significa che la differenza tra giorno e notte resta significativa, con escursioni termiche che possono superare i 15 gradi in alcune zone interne.

Il ruolo del mare: aria più fresca lungo le coste

Chi vive o si sposta lungo i litorali percepisce condizioni diverse rispetto all’entroterra. Il mare, ancora freddo, agisce come regolatore termico.

Nel Mar Ligure e nel Tirreno la temperatura dell’acqua si aggira intorno ai 15°C, mentre l’Adriatico settentrionale scende fino a circa 14°C. Il Mar Ionio resta leggermente più mite, con valori intorno ai 16°C.

Questa differenza rende l’aria costiera più fresca e frizzante, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Previsioni giorno per giorno

Domani, giovedì 9 aprile continua il bel tempo al Nord, con qualche nube in più al Nordest. Al Centro si osserva una maggiore presenza di nuvolosità lungo i versanti adriatici. Il Sud resta poco nuvoloso.

Venerdì 10 aprile segna un primo aumento della nuvolosità: il Nord sarà irregolarmente nuvoloso, il Centro vedrà un incremento delle nubi e anche il Sud mostrerà cieli meno limpidi.

Quando cambia davvero il meteo

Il weekend porterà un primo segnale di cambiamento, ma senza stravolgimenti. Le temperature caleranno soprattutto al Nord, mentre il resto del Paese resterà su valori miti.

Un peggioramento più evidente è atteso da domenica sera, con le prime perturbazioni in arrivo dal Nordovest. Tuttavia, non si tratta di un cambio radicale: il contesto generale resterà primaverile avanzato.

Cosa significa per la vita quotidiana

Questa fase meteorologica crea una percezione anticipata dell’estate, ma con caratteristiche ancora instabili. Il caldo diurno spinge a comportamenti tipici della stagione calda, mentre le notti fresche richiedono attenzione.

Le condizioni favoriscono attività all’aperto, ma impongono una gestione attenta degli sbalzi termici, soprattutto per le fasce più sensibili della popolazione.