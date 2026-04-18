Un anticipo d’estate sta interessando l’Italia, con temperature ben oltre la media stagionale. Nella giornata di oggi si registrano, infatti, punte fino a 28°C, valori tipici di fine primavera inoltrata e superiori anche di 8-9 gradi rispetto alle medie del periodo.
Secondo quanto spiega il meteorologo de iLMeteo.it, Lorenzo Tedici, il sabato sarà caratterizzato da condizioni stabili e soleggiate su gran parte del Paese, con temperature diffuse tra i 24 e i 25°C, ma con picchi più elevati in alcune aree.
Dove si registrano le temperature più alte
I valori più elevati si concentrano in Toscana:
- Firenze e Prato sfiorano i 28°C
- Grosseto, Lucca e Pistoia arrivano a 27°C
Temperature simili anche al Centro:
- Roma e Terni raggiungono i 27°C
Il caldo anomalo coinvolge anche il Nord:
- Alessandria, Bolzano e Pavia toccano i 26°C
Si tratta, dunque, di una fase meteorologica decisamente fuori stagione, che richiama condizioni tipiche di inizio estate.
Domenica cambia tutto: arriva un fronte atlantico
La stabilità, però, è destinata a durare poco. Già da domenica è previsto un netto peggioramento delle condizioni meteo, causato dal passaggio di un veloce fronte atlantico nel cuore dell’Europa.
Nel dettaglio:
- al mattino primi rovesci isolati tra Alpi e Prealpi
- nel corso della giornata instabilità in aumento
- nel pomeriggio piogge in estensione verso la Pianura Padana
- in serata temporali in discesa dalle montagne verso le pianure, soprattutto a nord del Po
Diversa la situazione al Centro-Sud, dove il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato.
Lunedì ancora instabilità e temperature in calo
Gli effetti del peggioramento si faranno sentire anche lunedì, con condizioni ancora variabili soprattutto lungo il versante adriatico.
- Alto Adriatico: alternanza tra schiarite e acquazzoni
- Nord e Medio Adriatico: instabilità diffusa
- Resto del Paese: prevalenza di sole
Sul fronte termico si registra una decisa frenata:
- al Nord, in Toscana, Umbria e Marche le temperature torneranno nella media o scenderanno sotto i 20-21°C
- al Centro-Sud resisterà ancora un po’ di caldo: Palermo 27°C, Pescara 25°C e Roma 24°C
La tendenza: Italia divisa in due
Per la prossima settimana, Tedici prevede uno scenario meteorologico molto differenziato: “vivremo un’Italia divisa a metà: ad Ovest più sole e temperature gradevoli e miti, al Nord e lungo la fascia adriatica meno sole, maggiore instabilità e qualche acquazzone. Questa separazione geografica potrebbe accentuarsi da metà settimana con un ulteriore, marcato peggioramento sulle Adriatiche”.
Previsioni giorno per giorno
Sabato 18
- Nord: soleggiato e caldo per il periodo
- Centro: sole e caldo
- Sud: più sole e caldo
Domenica 19
- Nord: nuvoloso, temporali dal pomeriggio
- Centro: soleggiato e caldo
- Sud: sole prevalente
Lunedì 20
- Nord: nuvoloso, temporali soprattutto al Nord-Est
- Centro: variabile con rovesci
- Sud: sole prevalente
Tendenza: settimana meno calda e più instabile
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