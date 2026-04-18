Le previsioni da IlMeteo.it

Un anticipo d’estate sta interessando l’Italia, con temperature ben oltre la media stagionale. Nella giornata di oggi si registrano, infatti, punte fino a 28°C, valori tipici di fine primavera inoltrata e superiori anche di 8-9 gradi rispetto alle medie del periodo.

Secondo quanto spiega il meteorologo de iLMeteo.it, Lorenzo Tedici, il sabato sarà caratterizzato da condizioni stabili e soleggiate su gran parte del Paese, con temperature diffuse tra i 24 e i 25°C, ma con picchi più elevati in alcune aree.

Dove si registrano le temperature più alte

I valori più elevati si concentrano in Toscana:

Firenze e Prato sfiorano i 28°C

Grosseto, Lucca e Pistoia arrivano a 27°C

Temperature simili anche al Centro:

Roma e Terni raggiungono i 27°C

Il caldo anomalo coinvolge anche il Nord:

Alessandria, Bolzano e Pavia toccano i 26°C

Si tratta, dunque, di una fase meteorologica decisamente fuori stagione, che richiama condizioni tipiche di inizio estate.

Domenica cambia tutto: arriva un fronte atlantico

La stabilità, però, è destinata a durare poco. Già da domenica è previsto un netto peggioramento delle condizioni meteo, causato dal passaggio di un veloce fronte atlantico nel cuore dell’Europa.

Nel dettaglio:

al mattino primi rovesci isolati tra Alpi e Prealpi

nel corso della giornata instabilità in aumento

nel pomeriggio piogge in estensione verso la Pianura Padana

in serata temporali in discesa dalle montagne verso le pianure, soprattutto a nord del Po

Diversa la situazione al Centro-Sud, dove il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato.

Lunedì ancora instabilità e temperature in calo

Gli effetti del peggioramento si faranno sentire anche lunedì, con condizioni ancora variabili soprattutto lungo il versante adriatico.

Alto Adriatico: alternanza tra schiarite e acquazzoni

Nord e Medio Adriatico: instabilità diffusa

Resto del Paese: prevalenza di sole

Sul fronte termico si registra una decisa frenata:

al Nord, in Toscana, Umbria e Marche le temperature torneranno nella media o scenderanno sotto i 20-21°C

al Centro-Sud resisterà ancora un po’ di caldo: Palermo 27°C, Pescara 25°C e Roma 24°C

La tendenza: Italia divisa in due

Per la prossima settimana, Tedici prevede uno scenario meteorologico molto differenziato: “vivremo un’Italia divisa a metà: ad Ovest più sole e temperature gradevoli e miti, al Nord e lungo la fascia adriatica meno sole, maggiore instabilità e qualche acquazzone. Questa separazione geografica potrebbe accentuarsi da metà settimana con un ulteriore, marcato peggioramento sulle Adriatiche”.

Previsioni giorno per giorno

Sabato 18

Nord: soleggiato e caldo per il periodo

Centro: sole e caldo

Sud: più sole e caldo

Domenica 19

Nord: nuvoloso, temporali dal pomeriggio

Centro: soleggiato e caldo

Sud: sole prevalente

Lunedì 20

Nord: nuvoloso, temporali soprattutto al Nord-Est

Centro: variabile con rovesci

Sud: sole prevalente

Tendenza: settimana meno calda e più instabile