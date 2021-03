Mike Lennon: esce oggi il nuovo brano “Asianboy”

un ritorno alle origini per l'asian rapper

Da oggi è disponibile, su tutte le piattaforme digitali, la nuova traccia inedita di Mike Lennon

ASIANBOY è la fotografia di un a day in the life di un giovane asian boy.

Il brano corre veloce su un beat trascinante, prodotto da Renzo Stone, su cui poggiano le rime taglienti di Mike con riferimenti ironici a Claudio Bisio, Luca Dirisio e Silvio Berlusconi.

“Asianboy” arriva dopo i precedente brani “Faccio soldi feat. M¥SS KETA” e “Lady”.

“Asianboy” continua il percorso di questa nuova fase artistica dell’artista che ha visto Mike Lennon raccontarsi in un documentario “From Mono to Stereo” (I miei 2 anni tra musica e follia alla rincorsa di un sogno) – che ha interamente ideato e realizzato e nel quale senza filtri descrive gli esordi e la necessità che lo ha spinto a creare un’identità particolare, in un gioco di specchi e doppia personalità. Facendo leva e ironizzando sulle sue origini, estremizzandole e volgendole a suo favore, Mike è diventato così il primo rapper asiatico in Italia, il primo esponente di quello che è stato definito dai media “asian rap”.

Sagacia e sarcasmo, caratteristiche che fanno parte dell’identità di Mike Lennon, sono però sempre state accompagnate da un forte ed esplicito messaggio sociale. Con la sua musica e il suo personaggio, Mike ha cercato di combattere i pregiudizi, cercando di abbattere tutti i cliché sul mondo asiatico. Inclusione sociale, forza d’animo, ambizione, genialità e ironia sono le parole chiave che stanno alla base del progetto Mike Lennon.

Mike Lennon, all’anagrafe Duc Loc Michael Vuong, è un designer, grafico, produttore e rapper nato a Parma il 9 Ottobre del 1995. Inizia giovanissimo ad appassionarsi al rap, costruisce in un garage il suo primo studio di registrazione e per circa 4 anni affina il suo talento nelle produzioni.

Finito il liceo, si trasferisce a Milano dove studia Design degli Interni al Politecnico. In questo periodo registra i suoi primi brani in inglese, produce giovani rapper della scena come Maruego e collabora con con artisti come Gue Pequeno, 2nd Roof, Zifou ed Emis Killa.

A pari passo con la carriera da produttore, inizia un percorso molto importante per Mike insieme al fratello di Alessio, Lorenzo Buso, chitarrista, tastierista, dj e produttore con cui realizza “LennonHaze” il primo mixtape interamente in lingua inglese.

Dopo il primo mixtape Mike inizia a lavorare a un progetto completamente inedito per la scena rap italiana: un “asian rap” che gioca sugli stereotipi che hanno gli occidentali sulla cultura orientale di cui Mike Lennon è il primo e unico esponente. Il suo primo ep “Asian” è uscito nella primavera 2019.