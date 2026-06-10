"Mediaset per me è un punto di arrivo"

Milo Infante lascia la Rai e approda in Mediaset. Il giornalista, autore e conduttore televisivo entra ufficialmente nel gruppo televisivo di Cologno Monzese dopo aver formalizzato le proprie dimissioni dall’azienda pubblica. Contestualmente, Mediaset ha annunciato il suo ingresso con responsabilità che andranno oltre la conduzione televisiva, coinvolgendo direttamente l’area dell’informazione e lo sviluppo di nuovi progetti editoriali.

La notizia è stata confermata da due comunicazioni ufficiali diffuse nelle stesse ore da Rai e Mediaset, che sanciscono la conclusione di una lunga esperienza professionale nel servizio pubblico e l’avvio di una nuova fase della carriera del giornalista.

Il comunicato Mediaset

Mediaset ha annunciato l’ingresso di Milo Infante nel gruppo definendolo uno dei professionisti più autorevoli e apprezzati della televisione italiana.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, il giornalista sarà immediatamente impegnato insieme ai vertici societari nello sviluppo di nuovi progetti editoriali e televisivi.

Il suo incarico comprenderà inoltre un ruolo di vertice nell’area dell’informazione del gruppo, con il compito di contribuire alla definizione delle strategie editoriali e allo sviluppo dell’offerta news di Mediaset.

Nel comunicato trova spazio anche una dichiarazione dello stesso Infante: «Mediaset per me è un punto di arrivo. Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l’opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee».

L’azienda ha infine rivolto al giornalista il proprio saluto ufficiale: «A Milo Infante il benvenuto e l’augurio di buon lavoro da parte di tutta Mediaset».

Le dimissioni dalla Rai

Poco dopo è arrivata anche la nota della Rai, che ha ufficializzato la conclusione del rapporto professionale con il conduttore.

L’azienda ha comunicato che la collaborazione si interrompe a seguito della lettera di dimissioni presentata da Infante e formalizzata al responsabile del personale nella mattinata odierna.

Nella nota diffusa dal servizio pubblico si legge: «Nel ringraziarlo per l’attività svolta nel corso degli anni nelle strutture editoriali e produttive della Rai, l’Azienda gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo del proprio percorso professionale».