La notizia comunicata dallo stesso presidente degli Usa

È morto Robert Trump, il fratello minore del presidente degli Usa Donald. Aveva 71 anni. Si è spento in un ospedale di New York.

Il presidente, in un comunicato stampa, ha detto: «È con il cuore pesante che annuncio che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto pacificamente stasera. Non era soltanto mio fratello, era il mio migliore amico. Mi mancherà molto, ma ci rivedremo. La sua memoria vivrà nel mio cuore per sempre. Robert, ti amo. Riposa in pace».

Come riportato dalla CNN, queste parole sono state dettate personalmente dal presidente all’ufficio stampa della Casa Bianca. Sabato scorso Ivanka Trump su Twitter ha scritto: «Zio Robert, ti amiamo. Sei nei nostri cuori e nelle nostre preghiere, sempre».

Il presidente ha contattato la stanza d’ospedale dov’era ricoverato il fratello sabato scorso prima che morisse ma non si sa se i due abbiano parlato o meno. In molti hanno raccontato di un Trump molto triste per l’imminente perdita del fratello.

Robert Trump era stato ricoverato al New York-Presbyterian Hospital di Manhattan. Era malato da diversi mesi. Il presidente, a tal proposito, ha rifiutato di fornire ai giornalisti dettagli sulla malattia del fratello.

Robert Trump è stato vice presidente esecutivo della Trump Organization. Nato nel 1948, era uno dei quattro fratelli del presidente, compreso il defunto Fred Trump Jr. Ha avuto due mogli: Blain (Beard) Trump e Ann Marie Pallan, sposata all’inizio di quest’anno.