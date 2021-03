Il video mostra come replicare i passi del ballo più social del momento.

Tutti ormai canticchiano Musica leggerissima , il brano che Colapesce e Dimartino

Non è tormentone se non c’e’ un balletto che l’accompagni.

In Attesa della nostra intervista che sarà domani intorno le 15:30, in diretta sul nostro format Casa Minutella, vi sveliamo il tutorial per il balletto di Colapesce e Dimartino

I due cantautori siciliani hanno pubblicato sui rispettivi canali social ufficiali una clip in cui un fantomatico coreografo tedesco, tale Franz Tomaselli, vestito secondo la moda degli Anni ’70 (è a quel mondo che si rifà per suoni e atmosfere “Musica leggerissima“), spiega come riprodurre il balletto che Colapesce e Dimartino fanno nel videoclip ufficiale della canzone, 6.2 milioni di visualizzazioni su YouTube finora, in continua crescita. “Molti di voi stanno ballando senza la tecnica, a caso, senza una prospettiva, come se tutto vi fosse dovuto. No, non va bene. Il grande coreografo internazionale Franz Tomaselli vi dirà come fare”, scrivono nella didascalia del post.

Quarta classificata al Festival di Sanremo 2021, e vincitrice del prestigioso Premio Lucio Dalla assegnato dalla sala stampa, Musica leggerissima è anche uno dei brani più ascoltati in radio e sulle piattaforme streaming da quando le luci dell’Ariston si sono spente. Secondo l’ultima classifica Fimi/Gfk, infatti, il brano di Colapesce e Dimartino è al momento il terzo più ascoltato e scaricato in Italia, subito dietro a Chiamami per nome (Fedez/Michielin) e Zitti e buoni (Maneskin).