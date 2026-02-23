Un rigore negato al Napoli durante la partita contro l’Atalanta, trasmessa in televisione, ha innescato nel capoluogo campano una violenta lite domestica culminata con l’accoltellamento di un uomo di 40 anni. È accaduto nel quartiere di Capodimonte. La moglie, napoletana di 35 anni, è stata arrestata dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’uomo è ricoverato all’Ospedale del Mare e non è in pericolo di vita.
L’episodio si è consumato mentre il 40enne stava seguendo il match in tv. L’arbitro ha negato un rigore ai partenopei e la reazione dell’uomo è stata definita “colorita”. Sono volate parolacce. La moglie ha interpretato quegli insulti come rivolti a lei.
La minaccia e il primo lancio di forbici
La discussione si è accesa in pochi istanti. La 35enne ha minacciato il marito intimandogli di andare via, avvertendolo che altrimenti lo avrebbe accoltellato. L’uomo ha rifiutato.
A quel punto la donna ha impugnato un paio di forbici e gliele ha lanciate contro. L’oggetto non ha raggiunto l’obiettivo.
Il coltello da cucina e il colpo al fianco
La lite è degenerata ulteriormente. La 35enne ha afferrato un coltello da cucina e ha tentato di colpire il marito al fianco sinistro. Non riuscendo nel primo tentativo, ha mirato all’altro fianco. Il 40enne è stato colpito al fianco. Sanguinante, ha composto prima il 112 e poi il 118 chiedendo aiuto.
Altri coltelli lanciati durante la telefonata
La donna non si è fermata nemmeno mentre il marito chiedeva aiuto. Durante la telefonata ha lanciato altri coltelli contro il compagno. Una delle lame si è conficcata nel muro dell’abitazione. È lì che i Carabinieri della stazione di Capodimonte l’hanno trovata all’arrivo.
L’intervento dei militari ha interrotto la sequenza di aggressioni.
Arresto e ulteriori contestazioni
La 35enne, come già scritto, è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. È stata portata in carcere.
Non solo. I militari hanno trovato nella sua borsa altre tre lame. Tra queste anche un “apriostriche”. Per questo motivo la donna è stata denunciata anche per porto di coltello.
FAQ
Dove è avvenuto l’episodio?
Nel quartiere Capodimonte, a Napoli.
Perché è nata la lite?
Per un rigore negato al NAPOLI durante la partita contro l’Atalanta.
Quali reati sono contestati alla donna?
Maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e porto di coltello.
Quali sono le condizioni dell’uomo?
È ricoverato all’Ospedale del Mare e non è in pericolo di vita.
