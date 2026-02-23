La donna è stata arrestata

Un rigore negato al Napoli durante la partita contro l’Atalanta, trasmessa in televisione, ha innescato nel capoluogo campano una violenta lite domestica culminata con l’accoltellamento di un uomo di 40 anni. È accaduto nel quartiere di Capodimonte. La moglie, napoletana di 35 anni, è stata arrestata dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’uomo è ricoverato all’Ospedale del Mare e non è in pericolo di vita.

L’episodio si è consumato mentre il 40enne stava seguendo il match in tv. L’arbitro ha negato un rigore ai partenopei e la reazione dell’uomo è stata definita “colorita”. Sono volate parolacce. La moglie ha interpretato quegli insulti come rivolti a lei.

La minaccia e il primo lancio di forbici

La discussione si è accesa in pochi istanti. La 35enne ha minacciato il marito intimandogli di andare via, avvertendolo che altrimenti lo avrebbe accoltellato. L’uomo ha rifiutato.

A quel punto la donna ha impugnato un paio di forbici e gliele ha lanciate contro. L’oggetto non ha raggiunto l’obiettivo.

Il coltello da cucina e il colpo al fianco

La lite è degenerata ulteriormente. La 35enne ha afferrato un coltello da cucina e ha tentato di colpire il marito al fianco sinistro. Non riuscendo nel primo tentativo, ha mirato all’altro fianco. Il 40enne è stato colpito al fianco. Sanguinante, ha composto prima il 112 e poi il 118 chiedendo aiuto.

Altri coltelli lanciati durante la telefonata

La donna non si è fermata nemmeno mentre il marito chiedeva aiuto. Durante la telefonata ha lanciato altri coltelli contro il compagno. Una delle lame si è conficcata nel muro dell’abitazione. È lì che i Carabinieri della stazione di Capodimonte l’hanno trovata all’arrivo.

L’intervento dei militari ha interrotto la sequenza di aggressioni.

Arresto e ulteriori contestazioni

La 35enne, come già scritto, è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. È stata portata in carcere.

Non solo. I militari hanno trovato nella sua borsa altre tre lame. Tra queste anche un “apriostriche”. Per questo motivo la donna è stata denunciata anche per porto di coltello.

