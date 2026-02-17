A Napoli

Ieri pomeriggio, lunedì 16 febbraio, il figlio minore della tiktoker Rita De Crescenzo è stato accoltellato a Napoli, in zona Montesanto. Il giovane, 18 anni, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini con una ferita da arma da taglio al ginocchio. Le sue condizioni non sono gravi: è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. La Polizia di Stato indaga sull’episodio, mentre gli investigatori analizzano le immagini della videosorveglianza per chiarire dinamica e movente.

L’aggressione a Montesanto: cosa è accaduto

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si è presentato nel pomeriggio di ieri all’ospedale Pellegrini accompagnato da un amico. I sanitari hanno riscontrato una ferita da arma da taglio alla gamba, in particolare al ginocchio. Le lesioni non hanno messo in pericolo la vita del giovane. Dopo le cure del caso, è stato dimesso. L’episodio si è verificato nel quartiere Montesanto, nel centro cittadino.

Indagini in corso: reticenza del giovane e piste aperte

La Polizia di Stato ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Gli inquirenti stanno affrontando la scarsa collaborazione del giovane nella ricostruzione dei fatti, elemento che complica l’accertamento della dinamica. Un ruolo centrale lo avranno i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Gli investigatori stanno esaminando le immagini per individuare eventuali responsabili e comprendere il contesto dell’aggressione.

Come riportato dal Corriere della Sera, gli inquirenti mantengono alta l’attenzione sulle tensioni che negli ultimi tempi hanno interessato le aree dei Quartieri Spagnoli e del Pallonetto di Santa Lucia. Al momento, però, non sono stati ufficializzati collegamenti diretti tra l’aggressione e questi episodi.