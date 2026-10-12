A Cinisello Balsamo

Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio, lunedì 12 ottobre, dentro un sacchetto lungo una strada di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Erano circa le 16.15. Lo ha scoperto una donna che stava portando a spasso il cane: ha sentito dei vagiti e ha visto il bambino nel sacchetto, coperto da un piccolo telo. Il piccolo è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Secondo l’ospedale, è in discrete condizioni generali.

Il ritrovamento in via Ortigara

La donna ha chiamato subito il 118, che a sua volta ha avvertito la Polizia. Per primi sono arrivati gli agenti di una Volante, poi quelli del Commissariato di Cinisello e della Squadra Mobile della Questura.

Il bambino aveva ancora attaccata la placenta, segno che era nato da poco. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona di via Ortigara, che potrebbero aver ripreso la madre o la persona che ha lasciato il sacchetto con il neonato.

Le condizioni del bambino al Niguarda

Il bambino è stato accolto al Pronto soccorso del Niguarda. Lì erano già pronti gli specialisti di Neonatologia e della Terapia intensiva neonatale, che lo hanno sottoposto subito a controlli approfonditi.

L’ospedale ha descritto le sue condizioni in una nota: «Il bimbo, un maschio di circa 4 kg, aveva una lieve ipotermia: è stato adeguatamente riscaldato e assistito con un blando supporto respiratorio. È considerato in discrete condizioni generali di salute ed è accudito dal personale medico e infermieristico della Terapia Intensiva Neonatale, che continueranno a tenerlo sotto stretto monitoraggio».

Secondo quanto riferito dal Niguarda, «all’arrivo dei soccorritori, il neonato si presentava con pianto valido».