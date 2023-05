In Nigeria

Dramma in Africa.

Quindici bambini hanno perso la vita per annegamento e altri 25 risultano dispersi dopo il tragico affondamento di un’imbarcazione sul fiume Shagari, nello stato di Sokoto, in Nigeria.

Le squadre di soccorso hanno recuperato e sepolto i corpi di 15 vittime, tra cui 13 bambine e 2 bambini.

L’incidente si è verificato mentre i bambini stavano attraversando il fiume sovraccarichi di legna che avevano raccolto nei boschi sull’altra sponda.

Il funzionario amministrativo del distretto di Shagari, Aliyu Abubakar, ha supervisionato l’operazione di salvataggio, che ha dichiarato: “Ci è stato detto che c’erano circa 40 bambini a bordo, quindi 25 di loro sono ancora dispersi”.

Come riportato da Abubakar, i bambini del villaggio attraversano il fiume ogni mattina per andare a prendere la legna da vendere nel villaggio e nelle comunità vicine per integrare le magre entrate delle loro famiglie.

Lo Stato di Sokoto è una delle zone più povere della Nigeria. Gli incidenti che coinvolgono le imbarcazioni sono frequenti, sspesso legati a imbarcazioni sovraccariche, velocità eccessiva, scarsa manutenzione e mancato rispetto delle regole di navigazione.