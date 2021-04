primo estratto dal settimo album

Metamorfosi è il settimo album in studio della cantante italiana Noemi, pubblicato il 5 marzo 2021.

NOEMI (2009-2021): 630.000 copie [395.000 copie singoli + 235.000 copie album]

La copertina del disco raffigura un primo piano sfocato e in bianco e nero dell’artista. A tal proposito Noemi ha affermato:

«Questa è la diapositiva del momento in cui tutto mi è stato più chiaro.⁣ Ci ho messo del tempo. Tempo speso per comprendere quale fosse la mia nuova direzione, quali fossero i miei nuovi colori».

L’album è composto da 11 brani e contiene il singolo presentato al Festival di Sanremo 2021, Glicine. L’artista spiega che il titolo del disco è legato a un rinnovamento profondo che l’ha portata a esplorare sonorità diverse.

Per la prima volta Noemi si è cimentata in un album molto autobiografico (sebbene non figuri direttamente tra gli autori dei testi) realizzato lavorando a stretto contatto con gli autori, i compositori e i produttori da cui ha deciso di farsi affiancare.

Le canzoni sono nate dalla condivisione delle esperienze e delle emozioni che Noemi ha vissuto in questa fase della sua vita: dalla crisi profonda alla metamorfosi, appunto. Un cambiamento radicale e necessario che nasce dall’esigenza di evolvere, di riacquistare il controllo sulla sua vita e ritrovare la passione per sé stessa e per la musica.

Ha lavorato con il team di produttori Dorado Inc. composto da Dario Faini (Dardust), stretto collaboratore di molti musicisti tra cui Mahmood, dai Muut (Francesco Fugazza e Marcello Grilli), tutti e tre autori di buona parte delle musiche, oltre che da Andrea Rigonat (chitarrista e marito di Elisa); i testi di una buona parte dei brani contenuti nell’album sono opera di parolieri e cantautori come Ginevra Lubrano e Arashi (Riccardo Schiara).

Firmano come autori i brani di Metamorfosi anche Franco126, Neffa, Federica Abbate, Roberto Casalino, Davide Simonetta (d.whale), Tattroli (pseudonimo di un collettivo di artisti tra i quali figura anche Mahmood) e Daniele Magro. L’ultima traccia, Musa, ha lo stesso titolo di un altro brano contenuto in un precedente album della stessa artista, RossoNoemi.

