Esclusa da graduatoria per ritardi postali, azienda agricola agrigentina riammessa dal Tar al finanziamento

La Ditta “Tenute Racinesi” srl con sede in Agrigento aveva inoltrato tempestivamente la domanda di partecipazione per il sostegno a investimenti nelle aziende agricole; tuttavia per disguidi postali il plico veniva consegnato in ritardo.

