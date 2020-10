Covid19, appello di Musumeci ai siciliani “Dobbiamo prepararci al peggio, no all’egoismo sanitario”

“Ogni ospedale deve, dunque, cedere qualcosa per dare precedenza assoluta ai malati di Covid. Egoismi e guerre di campanile non sarebbero accettabili, specie in tempi di “guerra” come quelli che viviamo”

..