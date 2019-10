Oroscopo del giorno sabato 19 ottobre 2019

Strade chiuse e limitazioni al traffico per l’International Half Marathon, ecco l’ordinanza del Comune

Il Servizio Mobilità Urbana del Comune di Palermo ha emesso oggi un’ordinanza per la limitazione della circolazione veicolare e della sosta in alcune vie e piazze cittadine, per lo svolgimento della manifestazione sportiva “VI Palermo International Half Marathon”, in programma ..