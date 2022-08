Oroscopo domenica 14 agosto 2022

Il Meteo in Sicilia, ancora instabile, temperature in aumento – LE PREVISIONI

Mattinata soleggiata su tutto il settore in Sicilia con ampie schiarite alternate a locali annuvolamenti. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Allerta meteo a Palermo, Catania e Messina e nel capoluogo siciliano anche bollino gi..