Oroscopo del Giorno Domenica 29 Marzo 2026
Segno Favorito del Giorno: Gemelli
Un Abbraccio Stellare Lucia Arena
ARIETE
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TORO
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GEMELLI
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CANCRO
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LEONE
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VERGINE
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BILANCIA
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SCORPIONE
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SAGITTARIO
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CAPRICORNO
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