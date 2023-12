BUON ANNO NUOVO

La fine di un anno e la magia di uno nuovo non può che non fare sperare al meglio gli animi di tutti noi, basta desiderare intensamente quello che si vuole e l’universo ci presterà la sua attenzione, le risposte però questa volta saranno scadenzate dal tempo, poche le illusioni, con un cielo come quello che si presenterà a cavallo tra dicembre e gennaio sarà meglio parlare di cose concrete e sogni programmati. La Luna Nuova in Capricorno apre l’inizio del 2024, il senso di un transito così non è segreto per nessuno, occorrono forza e determinazione per ogni progetto di vita, poche alternative a tutto ciò che non è tangibile. Non mancherà un inaspettato fenomeno che ci si presenterà davanti ai nostri occhi, sarà insindacabile oltre che magico, le soprese in questa galassia non mancano mai. Plutone, pianeta epocale, apportatore di cambi generazionali, dopo anni e anni transiterà nella area sublime dell’universale acquario, esplode il senso per l’interesse collettivo, il focus di partenza sarà da li. I tempi non saranno brevi e i risultati non saranno alla mano, ma si aprirà il varco verso una nuova consapevolezza, tanto che la speranza assumerà un ruolo sempre più importante, dovrà essere alimentata per dare gli stimoli giusti che consentiranno di andare avanti e riprendere la strada giusta verso la giustizia e quell’agognata civiltà. Sarà il “mistero” il protagonista di questo 2024, come Plutone nell’oscurità si destreggia, noi umani impareremo ad accettare ogni sua sorprendente verità, saremo tutti un po’ più visionari, tanto che in certi settori potrebbe apportare anche un cospicuo, benefico e straordinario successo. L’unico e più importante mistero di tutti è quello della vita che si rinnova, col suo incantato e inesauribile sopravvento su ogni forza della natura. Alchimia o manovre da rebus fatto sta che ogni giorno è un dono racchiuso in una fitta incognita, affrontiamolo con la nostra parte più nascosta, intima, profonda, l’animo non potrà mentirci, ecco, questa è magia.

BUON 2024 da Lucia Arena

ARIETE

Clicca qui e continua a leggere …

TORO

Clicca qui e continua a leggere …

GEMELLI

Clicca qui e continua a leggere …

CANCRO

Clicca qui e continua a leggere …

LEONE

Clicca qui e continua a leggere …

VERGINE

Clicca qui e continua a leggere …

BILANCIA

Clicca qui e continua a leggere …

SCORPIONE

Clicca qui e continua a leggere …

SAGITTARIO

Clicca qui e continua a leggere …

CAPRICORNO

Clicca qui e continua a leggere …

ACQUARIO

Clicca qui e continua a leggere …

PESCI

Clicca qui e continua a leggere …

Oroscopo 2024 Segno per Segno