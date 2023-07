Oroscopo sabato 8 luglio 2023

Gabriele Minì a Silverstone per tornare a brillare

Il giovane pilota marinese dopo il chiaroscuro del Red Bull Ring dello scorso weekend quando ha chiuso al secondo posto la Sprint Race ma è uscito fuori al primo giro nella Feature Race, è di scena in Inghilterra per il settimo dei dieci appuntamenti della stagione. Venerdì 7 luglio libere all..