Oroscopo sabato 9 luglio 2022

Elezioni, riconteggio cambia la mappa degli eletti al Consiglio comunale, ribaltone in Forza Italia, Pennino scavalca Terrani

opo il riconteggio, Rosi Pennino scavalca Sandro Terrani in Forza Italia. Cambiano gli equilibri in molte liste ma si attendono gli ultimi dettagli per insediare, la prossima settimana, il nuovo Consiglio Comunale

..