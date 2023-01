Oroscopo venerdì 27 gennaio 2023

Calciomercato Palermo, visite mediche per Verre, Martella pressing finale

Dovrebbe mancare il classico nero su bianco per il ritorno in rosanero del centrocampista proveniente dalla Sampdoria in prestito. Verre ha già giocato con i siciliani nella stagione 2013-2014 che sancì il loro ritorno in massima serie. Si stringono i tempi anche per il terzino sinistro della T..