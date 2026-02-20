Chi è salito sul podio alle Olimpiadi o chi lo farà alle Paralimpiadi incasserà il premio pieno, senza dover versare imposte allo Stato. La novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che ha previsto l’esclusione dall’Irpef e dalle relative addizionali per i premi in denaro assegnati agli atleti italiani in occasione di competizioni internazionali, compresi i Giochi di Milano Cortina.
Cosa prevede la norma
La disposizione stabilisce che le somme riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico agli atleti medagliati non entrano nel reddito imponibile. In termini concreti, chi riceve il premio per oro, argento o bronzo lo incassa integralmente.
Il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha spiegato che il governo ha scelto di escludere dalla tassazione i premi destinati ai vincitori di medaglia. Senza una norma specifica, queste somme sarebbero state trattate come reddito ordinario.
Negli anni scorsi la questione aveva generato polemiche: dopo aver conquistato una medaglia per il Paese, gli atleti si trovavano a dover restituire una quota significativa del premio allo Stato. La scelta politica ora punta a preservare il valore simbolico e istituzionale del riconoscimento economico, allineando l’Italia a quanto già accade in altri Stati.
Quanto vale una medaglia italiana
Le cifre stabilite dal CONI restano le stesse delle ultime edizioni dei Giochi, ma diventano nette:
- Medaglia d’oro: 180.000 euro
- Medaglia d’argento: 90.000 euro
- Medaglia di bronzo: 60.000 euro
Cosa resta tassato
L’esenzione riguarda esclusivamente il premio legato alla medaglia. Restano invece soggetti a tassazione ordinaria:
- compensi derivanti da sponsor privati;
- contratti pubblicitari;
- bonus di federazioni e club;
- altri redditi professionali dell’atleta.
Il premio olimpico diventa quindi una somma piena e garantita, ma non modifica il regime fiscale delle altre entrate.
Premi olimpici nel mondo: il confronto Paese per Paese
Il sistema italiano si inserisce in un panorama internazionale molto variegato, dove i premi cambiano in modo significativo (qui la fonte).
Singapore
Oro: 1 milione di dollari singaporiani (circa 745.000 USD)
Stati Uniti
- Oro: 38.000 $
- Argento: 23.000 $
- Bronzo: 15.000 $
In aggiunta, grazie al fondo privato creato da Ross Stevens (Stone Ridge), ogni partecipante USA riceverà 100.000 $ differiti, più ulteriori 100.000 $ destinati alla famiglia alla morte dell’atleta.
Francia
- Oro: circa 87.000 $
- Argento: 43.000 $
- Bronzo: 22.000 $
Germania
- Oro: 22.000 $
- Argento: 17.000 $
- Bronzo: 11.000 $
Norvegia
Nessun premio economico
Svezia
Nessun premio economico
Gran Bretagna
Nessun premio economico
Kazakistan
- Bronzo: monolocale
- Argento: bilocale
- Oro: trilocale
Polonia
Circa 170.000 € in contanti
Pacchetto governativo da circa 130.000 € (auto, appartamento, opere d’arte, gioiello)
Corea del Sud
Stipendio mensile a vita per gli ori olimpici
Indonesia
Premi in denaro + mucche
Malesia
Premi in denaro + automobili di importazione
Finlandia
Oro: 50.000 € (con tetto massimo di 100.000 € per atleta)
FAQ
I premi olimpici italiani sono tassati?
No, dal 2025 i premi per le medaglie sono esclusi dall’Irpef e dalle addizionali.
Quanto vale un oro olimpico italiano?
180.000 euro netti.
Gli sponsor restano tassati?
Sì, tutti i compensi da sponsor, pubblicità e altri redditi restano soggetti a tassazione ordinaria.
Quale Paese paga di più per un oro?
Singapore prevede 1 milione di dollari singaporiani per l’oro.
