Milano Cortina 2026

Chi è salito sul podio alle Olimpiadi o chi lo farà alle Paralimpiadi incasserà il premio pieno, senza dover versare imposte allo Stato. La novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che ha previsto l’esclusione dall’Irpef e dalle relative addizionali per i premi in denaro assegnati agli atleti italiani in occasione di competizioni internazionali, compresi i Giochi di Milano Cortina.

Cosa prevede la norma

La disposizione stabilisce che le somme riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico agli atleti medagliati non entrano nel reddito imponibile. In termini concreti, chi riceve il premio per oro, argento o bronzo lo incassa integralmente.

Il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha spiegato che il governo ha scelto di escludere dalla tassazione i premi destinati ai vincitori di medaglia. Senza una norma specifica, queste somme sarebbero state trattate come reddito ordinario.

Negli anni scorsi la questione aveva generato polemiche: dopo aver conquistato una medaglia per il Paese, gli atleti si trovavano a dover restituire una quota significativa del premio allo Stato. La scelta politica ora punta a preservare il valore simbolico e istituzionale del riconoscimento economico, allineando l’Italia a quanto già accade in altri Stati.

Quanto vale una medaglia italiana

Le cifre stabilite dal CONI restano le stesse delle ultime edizioni dei Giochi, ma diventano nette:

Medaglia d’oro : 180.000 euro

: 180.000 euro Medaglia d’argento : 90.000 euro

: 90.000 euro Medaglia di bronzo: 60.000 euro

Cosa resta tassato

L’esenzione riguarda esclusivamente il premio legato alla medaglia. Restano invece soggetti a tassazione ordinaria:

compensi derivanti da sponsor privati;

contratti pubblicitari;

bonus di federazioni e club;

altri redditi professionali dell’atleta.

Il premio olimpico diventa quindi una somma piena e garantita, ma non modifica il regime fiscale delle altre entrate.

Premi olimpici nel mondo: il confronto Paese per Paese

Il sistema italiano si inserisce in un panorama internazionale molto variegato, dove i premi cambiano in modo significativo (qui la fonte).

Singapore

Oro: 1 milione di dollari singaporiani (circa 745.000 USD)

Stati Uniti

Oro: 38.000 $

Argento: 23.000 $

Bronzo: 15.000 $

In aggiunta, grazie al fondo privato creato da Ross Stevens (Stone Ridge), ogni partecipante USA riceverà 100.000 $ differiti, più ulteriori 100.000 $ destinati alla famiglia alla morte dell’atleta.

Francia

Oro: circa 87.000 $

Argento: 43.000 $

Bronzo: 22.000 $

Germania

Oro: 22.000 $

Argento: 17.000 $

Bronzo: 11.000 $

Norvegia

Nessun premio economico

Svezia

Nessun premio economico

Gran Bretagna

Nessun premio economico

Kazakistan

Bronzo: monolocale

Argento: bilocale

Oro: trilocale

Polonia

Circa 170.000 € in contanti

Pacchetto governativo da circa 130.000 € (auto, appartamento, opere d’arte, gioiello)

Corea del Sud

Stipendio mensile a vita per gli ori olimpici

Indonesia

Premi in denaro + mucche

Malesia

Premi in denaro + automobili di importazione

Finlandia

Oro: 50.000 € (con tetto massimo di 100.000 € per atleta)

FAQ

I premi olimpici italiani sono tassati?

No, dal 2025 i premi per le medaglie sono esclusi dall’Irpef e dalle addizionali.

Quanto vale un oro olimpico italiano?

180.000 euro netti.

Gli sponsor restano tassati?

Sì, tutti i compensi da sponsor, pubblicità e altri redditi restano soggetti a tassazione ordinaria.

Quale Paese paga di più per un oro?

Singapore prevede 1 milione di dollari singaporiani per l’oro.