lo ha stabilito la commissione tributaria regionale della campania

Per quanto attiene all’ eccezione di prescrizione quinquennale delle cartelle relative a diritti annuali Camera Commercio essa deve essere accolta in quanto i diritti annuali CCIAA si prescrivono in 5 anni.

La legge sui diritti camerali non prevede espressamente il termine entro il quale tali diritti possono essere riscossi per cui occorre fare riferimento alle regole generali.

Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza è divisa tra chi ritiene che la prescrizione sia quella ordinaria di 10 anni ( proprio perché la legge non prevede una regola diversa ) e chi, seguendo come nel caso di specie il Collegio della Campania, ritiene applicabile il termine di prescrizione breve sul presupposto che, per l’articolo 2948 codice civile , si prescrive in 5 anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi.

Ed il diritto camerale ha appunto periodicità annuale. Lo ha stabilito la commissione Tributaria Regionale Campania sentenza n. 4360 del 9-05-2018