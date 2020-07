È successo in Russia

Una social influencer, divorziata dal marito, ha sposato il figlio 20enne del suo ex coniuge e ha condiviso sul web le foto del matrimonio. Lei si chiama Marina Balmasheva, ha 35 anni ed è russa. Ha vissuto per più di 10 anni con il suo ex marito Alexey (45) e con il figlio.

Dopo il divorzio, la donna ha ritrovato l’amore, stavolta con il figliastro 20enne Vladimir ‘Voya’ Shavyrin. La coppia aveva annunciato l’intenzione di sposarsi all’inizio di quest’anno e hanno pronunciato il fatidico sì la scorsa settimana in municipio.

Marina ha condiviso le foto del suo matrimonio per i suoi 433mila follower su Instagram, così come un video che documenta la firma dei documenti e un bacio.

La 35enne ha raccontato: «Siamo andati in ufficio del registro, non avevo con me neanche una spazzola per capelli. Gli anelli erano in auto. C’era un buon umore e un po’ d’imbarazzo».

Marina ha anche detto: «Dopo le firme, abbiamo indossato gli abiti tipici da matrimonio e ci siamo goduti un bel ricevimento in un ristorante locale con vari ospiti».

Il padre dello sposo, naturalmente, non era presente alle nozze: «Penso che non gli piaccia quello che abbiamo fatto», ha detto la donna. Tra l’altro, la coppia sta aspettando un bambino e ha intenzione di spostarsi in una città più grande di quella in cui vivono attualmente.

Marina ha vissuto con l’ex marito Alexey per oltre 10 anni. Prima del divorzio, i due avevano anche adottato quattro figli, tra cui il più giovane con la Sindrome di Down. Tutti vivono con il padre che ne ha ottenuto la custodia.

Marina ha anche condiviso una foto il 7 giugno scorso mentre tiene in mano un test di gravidanza e stringe a sé Vladimir. Il bambino dovrebbe essere già nato o il parto è imminente.

La russa ha anche suscitato scalpore per la pubblicazione di una foto. Lo scatto è di 13 anni fa: c’è lei e Vladimir quando aveva appena 7 anni.

La donna è diventata famosa nel suo Paese per avere partecipato a un documentario che ha seguito il suo viaggio verso la perdita di peso.