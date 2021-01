Sanremo 2021: Arisa torna con “Potevi fare di più”

Arisa sarà una delle protagoniste del 71esimo Festival di Sanremo con il brano Potevi fare di più, scritto da Gigi D’Alessio e contenuto nel suo prossimo album di inediti. Questa sarà la settima partecipazione alla kermesse ligure per l’artista lucana che si è già aggiudicata due vittorie: la prima nel 2009, con il brano Sincerità, e la seconda nel 2014 con Controvento.

Mi preparo a fare questo Festival con tantissima gioia, tantissima gratitudine, con la voglia di cantare ed esibirmi – ha confessato la cantante – Quest’anno ci ha relegati un po’ alla bricioline, invece io sono un animale da palco, voglio esibirmi e cantare, è la cosa che mi rende più felice al mondo. E’ la cosa per cui ho vissuto tutta la vita, è il sogno. Sono felice di essere qui per cantare.

Chie è Arisa

Ha all’attivo sei album in studio, un Ep e due raccolte, vanta quattro certificazioni Platino (con Malamorenò, La notte, Meraviglioso amore mio, Controvento) e due certificazioni oro (con L’amore è un’altra cosa e Guardando il cielo). Si è aggiudicata vari riconoscimenti, tra i quali il Premio Assomusica Casa Sanremo e il Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo 2009, un Venice Music Awards nel 2009, il Premio Lunezia e il Premio Sala Stampa al Festival di Sanremo 2012, due Wind Music Awards, un Premio TV – Premio regia televisiva, oltre ad una candidatura al Premio Amnesty Italia (nel 2016 per il valore letterario del brano Gaia) e due al Nastro d’argento nella categoria migliore canzone originale (nel 2017 per Ho perso il mio amore e nel 2018 per Ho cambiato i piani).