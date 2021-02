La band italiana approderà per la prima volta a Sanremo

I Maneskin parteciperanno al Festival di Sanremo 2021 con la canzone “Zitti e buoni”. La 71° edizione della kermesse musicale si svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021.

Chi sono i Måneskin

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, in arte Måneskin, hanno iniziato a esibirsi live da giovanissimi nelle strade di Roma e con la loro straordinaria carica hanno conquistato il pubblico, spazzando via stereotipi di genere, mescolando influenze e stili in un mix originalissimo e unico, arrivando a collezionare con il primo tour 70 date sold out in Italia e in Europa, oltre a 15 dischi di platino e 5 dischi d’oro.



Lo scorso ottobre è uscito il nuovo singolo “Vent’Anni”, rock ballad cruda e contemporanea che il gruppo dedica in particolare alla propria generazione con un messaggio carico di libertà dalle sovrastrutture e dai filtri, unito al desiderio di essere autentici.

I Måneskin parlano a RaiPlay

“Sicuramente affrontiamo questo Sanremo con infinita carica e siamo felici e onorati di poter partecipare al Festival di Sanremo, che è uno dei palchi più importanti in assoluto, poi soprattutto dopo così pochi anni di carriera e a questa giovane età siamo davvero contenti. È come se ci stessero ridando la possibilità di suonare live e questa l’emozione più grande. Per quando riguarda la parola rinascita per noi è associata molto spesso all’inizio di un nuovo percorso musicale e la maturità che si è espressa durante questo periodo in cui abbiamo avuto tempo, anche durante il lockdown di sperimentare nuove forme di scrittura per quel che riguarda i nostri brani… abbiamo fatto un percorso di maturazione…“

Måneskin Zitti e buoni significato

I Maneskin sono molto criptici nel parlare del loro brano su RaiPlay…

“Il pezzo che portiamo si chiama “Zitti e buoni” e parla principalmente di redenzione e voglia di spaccare il mondo con la musica. Per il resto non vi anticipiamo niente e aspettiamo che siate voi a sentire il pezzo e darci le vostre impressioni. inoltre le sonorità della canzone sono attualmente un mistero, però possiamo dire che rispecchiano perfettamente i Maneskin.“