L'intervista

A meno di 24 ore dall’inizio di Sanremo 2023 i primi 14 cantanti in gara sono già pronti a dare spettacolo sul palco dell’Ariston. Tra questi c’è anche Mara Sattei (pseudonimo di Sara Mattei e sorella di Tha Supreme), che si esibirà per ultima con il brano ‘Duemilaminuti‘.

La giovane artista ventisettenne è nota al grande pubblico per essere stata un’ex concorrente di Amici nel 2014 e oggi è pronta a contendersi il podio con i big della musica italiana.

Come ha raccontato la cantante romana a Carmen Guadalxara, giornalista de Il Tempo e collaboratrice di BlogSicilia.it da Sanremo, il brano è stato scritto da Damiano David, il frontman dei Maneskin: “Mi ha scritto su Instagram. Aveva il piacere di conoscermi in studio e da subito c’è stata una connessione con questo brano. Era la prima volta da interprete, ma avendolo lavorato insieme, con un vero e proprio lavoro di squadra è stato bellissimo. Lui è davvero un’artista incredibile! È stato davvero piacevole e lo ringrazio ancora oggi perché mi ha fatto questo grande regalo che è Duemilaminuti”.

Per la serata cover Mara Sattei si esibirà sul palco insieme a Noemi. La scelta di portare ‘L’amour toujours’ di Gigi D’Agostino è stata “la mia prima idea e sono andata proprio dritta, perché per me il brano ha segnato un prima e un dopo. Per me Gigi D’Ag è stato sempre una grande icona. Quindi ho chiamato Noemi e lei subito mi ha detto: Sì facciamolo!””

E poi ha aggiunto: “Entrambe veniamo dallo stesso posto, da Fiumicino e quindi era tanto tempo che volevamo fare qualcosa insieme e questa è stata una grande occasione per lavorare con lei. Anche lei è un’artista incredibile!”.