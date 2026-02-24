Novità televoto per la cinquina finale

Il Festival di Sanremo 2026 introduce una modifica rilevante nel sistema di televoto. A comunicarlo è stato il direttore artistico Carlo Conti, in conferenza stampa.

La novità riguarda la cosiddetta “fase a cinque”, cioè la cinquina finale dalla quale emergerà il vincitore. Il pubblico potrà esprimere un solo voto per ciascun telefono, a differenza delle precedenti edizioni in cui erano consentite tre preferenze per utenza.

Una scelta che incide in modo diretto sul momento più atteso della gara. Il rush conclusivo, da sempre decisivo per l’assegnazione della vittoria, cambia dunque meccanismo.

“Ricordo che il voto di stasera non viene eliminato – ha dichiarato Carlo Conti – da oggi e fino a sabato si porta dietro, e quando arriveremo ai cinque più votati, il televoto da casa sarà solo con una telefonata”.

I voti espressi nelle serate precedenti non verranno, dunque, azzerati. Continueranno a pesare fino alla finale. Tuttavia, nella fase conclusiva, ogni utenza potrà incidere con una sola preferenza.

Ecco perché la Rai ha deciso di limitare il voto

La scelta non nasce solo da una valutazione regolamentare, ma anche da esigenze tecniche. Negli ultimi anni il televoto di Sanremo ha registrato picchi di traffico altissimi, soprattutto nella fase conclusiva.

A spiegare le ragioni operative è stato il vicedirettore Intrattenimento Primetime della Rai, Claudio Fasulo. “Abbiamo ottimizzato lo svolgimento del televoto per evitare un cattivo funzionamento in un momento fondamentale come la sessione a cinque – ha aggiunto il vicedirettore Intrattenimento Primetime della Rai Claudio Fasulo – con un solo voto da casa contiamo sul fatto che il sistema del rush finale sia ancora più performante”.

L’obiettivo è quello di garantire un sistema più stabile nel momento più delicato della competizione. La finale di Sanremo rappresenta uno degli eventi televisivi più seguiti in Italia. Ogni variazione tecnica può incidere sulla regolarità del risultato e sulla percezione di trasparenza.

Ridurre a un solo voto per telefono significa alleggerire il carico sulle piattaforme di raccolta e limitare eventuali concentrazioni eccessive di preferenze provenienti dalla stessa utenza.

Cosa cambia per pubblico e artisti

Per il pubblico si tratta di un cambio di abitudine. Negli anni passati, la possibilità di esprimere tre voti consentiva di rafforzare il sostegno al proprio artista preferito. Dal 2026, nella fase finale, la scelta sarà unica e definitiva.

Per gli artisti in gara, invece, il nuovo sistema potrebbe rendere il risultato ancora più equilibrato. Ogni singolo voto avrà un peso specifico maggiore. La competizione nella cinquina finale si preannuncia quindi più serrata.

Il coinvolgimento del pubblico resterà invariato e il televoto continuerà a essere uno strumento decisivo nella definizione della classifica finale. La modifica punta a renderlo più efficiente, senza cambiarne il peso né il ruolo nel risultato conclusivo.

Sanremo si prepara così a un’edizione che unisce tradizione e aggiornamento tecnico, intervenendo su uno dei meccanismi più discussi e seguiti dell’intero Festival.