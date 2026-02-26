Dalla Russia alle passerelle internazionali chi è la co-conduttrice di stasera

Questa sera Irina Shayk salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, accanto al direttore artistico Carlo Conti. Una presenza attesa, che unisce glamour internazionale e racconto personale. La top model russa, tra i volti più noti della moda mondiale, ha scelto di presentarsi al pubblico italiano partendo dalle sue origini.

“Non direi di aver avuto una infanzia difficile – ha sottolineato la top model russa – Sono cresciuta in un paesino sperduto ma avevamo un bel giardino e se mi chiedete se so coltivare l’orto, lo so fare. Credo che nella vita sia stato importante non dimenticare mai le mie radici, rimanere con i piedi per terra, ricordarmi da dove vengo ed essere gentile con il prossimo. Nella vita non importa quello che abbiamo ma la vicinanza con i nostri cari. Ed è quello che voglio insegnare a mia figlia”.

Parole che delineano un profilo lontano dagli stereotipi della passerella. L’infanzia in un piccolo centro russo, il rapporto con la terra, l’orto di casa. Un’immagine che restituisce autenticità e che spiega il suo modo di vivere la fama.

Il debutto al festival tra emozione e storia

Il Festival di Sanremo è la manifestazione musicale più longeva del suo genere e continua ad attirare l’attenzione anche fuori dall’Italia. Lo ha ricordato Irina Shayk durante la conferenza stampa al Teatro Ariston, sottolineando la storia e il prestigio dell’evento.

“Sono felice di essere a Sanremo con tutti voi. Sono molto onorata di essere qui. Ho sentito tantissimo parlare di Conti e del festival. Se non sbaglio Sanremo è stato lanciato per la prima volta nel 1951, quindi una storia di oltre 70 anni, la più lunga al mondo nel suo genere. E sono davvero molto felice e onorata di essere qui. Grazie dell’invito. Non vedo l’ora”.

Durante l’incontro con la stampa, la top model ha incassato anche i complimenti del direttore artistico. “Già pensavo che fossi una delle donne più belle del mondo. Di persona sei ancora più bella”, dice un ammirato Carlo Conti.

Oltre alla moda, però, c’è la musica. Irina Shayk ha raccontato di avere un legame speciale con quella italiana: “Mi piace tantissimo, perché arriva dritta al cuore”, ha spiegato.

La terza serata si preannuncia ricca di attese. Accanto alla gara, cresce la curiosità per la conduzione e per l’intesa tra palco e ospiti. Irina Shayk porta all’Ariston la sua esperienza internazionale, dalle passerelle di Parigi e New York fino al pubblico di Sanremo. Ancora una volta, il Festival mette insieme mondi diversi e li fa incontrare sotto le stesse luci.