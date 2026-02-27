Il tormentone social

Ha dormito tre ore, ha denunciato musica “a palla” fino a notte fonda e ha minacciato di scendere “col megafono in pantofole”. Elettra Lamborghini trasforma il problema del sonno in uno dei casi mediatici (e più divertenti) di Sanremo 2026. La cantante di “Voilà” punta il dito contro i “festini bilaterali” che, a suo dire, le impediscono di riposare in vista delle esibizioni all’Ariston. Nel giro di 24 ore il tema diventa trending topic.

Elettra lo ha raccontato in tempo reale, con uno sfogo pubblicato dopo la prima serata quando erano passate da poco le tre del mattino:

“Fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti, vi prego!”. Il tono non è ironico. È esasperato. Spiega di aver dormito pochissimo e di temere di arrivare sul palco scarica, poco lucida: “Siamo tutti stanchi morti ma così è impossibile riposare”.

Il lapsus all’Ariston e il tormentone social

Il giorno successivo lo sfogo entra nel racconto ufficiale del Festival di Sanremo. Sul palco del Teatro Ariston, dopo l’esibizione con “Voilà”, viene stuzzicata da Carlo Conti e Laura Pausini: “Abbiamo saputo che stanotte non hai dormito”.

La replica è immediata: “Dovete smettere con questi festini, ci sono troppi festini bilaterali”.

Il termine corretto sarebbe stato “collaterali”, riferito agli eventi paralleli al Festival. Il lapsus accende la rete. “Festini bilaterali” diventa hashtag, meme, tormentone su X, Instagram e TikTok.

Elettra insiste: “Io se stasera non la smettono vado giù col megafono. In pantofole li faccio smettere”.

Il chiarimento con i The Jackal

La cantante approfondisce la questione anche con i The Jackal.

“Cos’è un festino bilaterale? È un festino abusivo”. Poi rilancia: “Se oggi ho steccato è colpa loro”.

In una gag si affaccia persino al balcone per rimproverare simbolicamente il chiasso: “È arrivato il momento di abbassare la voce. Questi sono i festini bilaterali”.

Il termine è ormai marchiato. Il disagio, sostiene, è concreto: “Ho dormito tre ore questa notte, aiutatemi a fargli abbassare la musica, non è giusto. Sono arrivata sul palco esausta”.

Villa Noseda e i nomi che circolano

Nelle stories pubblicate di notte, Elettra indica come possibile fonte del rumore Villa Noseda, club e lounge bar a pochi metri dall’hotel.

“Questo è quello che sento dalla mia camera”, ha affermato mostrando un audio con bassi potenti chiaramente percepibili.

Da lì parte l’analisi social delle stories del locale. Alcuni utenti ipotizzano la presenza di Fabrizio Corona e del dj Alessandro Basciano tra i protagonisti delle serate. Non emergono conferme ufficiali né accuse dirette ma le coincidenze temporali alimentano il gossip.

La fuga oltreconfine: Montecarlo

Il caso diventa filo rosso della sua permanenza in riviera. Elettra decide di lasciare Sanremo per una notte e annuncia su X: “Stasera vi frego… Sto andando a Montecarlo a dormire”.

Nel frattempo il tema contagia anche il palco. Ospite insieme a Fabio De Luigi, Virginia Raffaele ironizza: “Facciamo i festini bilaterali?”.

La battuta strappa una risata generale e conferma che il “sonno interrotto” è ormai parte integrante della narrazione parallela del Festival.

Neppure Montecarlo basta

La fuga, per, non garantisce la quiete sperata. Vicino all’hotel monegasco esplode un altro “festino bilaterale”, con musica ad alto volume e schiamazzi notturni. La cantante racconta l’ennesima notte agitata.Nel frattempo ammette di non nutrire grandi speranze per la classifica, pur dichiarando di aver studiato e migliorato la performance. L’obiettivo diventa fare più punti al Fantasanremo per chi l’ha scelta capitano.

FAQ

Perché Elettra Lamborghini ha parlato di “festini bilaterali”?

È un lapsus per “collaterali”, diventato virale durante il Festival.

Dove si è spostata per dormire?

A Montecarlo, nel Principato di Monaco.

Chi sarebbe stato presente alle feste?

Sui social circolano ipotesi su Fabrizio Corona e Alessandro Basciano, senza conferme ufficiali.

Il tema ha avuto eco sul palco?

Sì, anche Virginia Raffaele ha ironizzato durante una serata del Festival.

