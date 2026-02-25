I 15 big in ordine di esibizione

La seconda serata del Festival di Sanremo parte alle 20.40 e si chiude all’1.15. Ad aprire il programma saranno le Nuove Proposte, seguite dall’esibizione di 15 big in gara. La direzione artistica ha previsto una serata con più spazio all’intrattenimento, anche perché il numero dei campioni in gara è stato dimezzato.

Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini saliranno sul palco tre nuovi conduttori: l’attrice Pilar Fogliati, che ha dichiarato “sono gasata”, Lillo, che ha spiegato “farò la spalla al direttore artistico”, e Achille Lauro, che ha detto “qui mi sento a casa”.

Omaggio alle vittime di Crans Montana

Achille Lauro porterà all’Ariston un momento dedicato alle vittime di Crans Montana. Il suo brano “Perdutamente” è descritto come il grido di dolore della madre di Achille Barosi, studente milanese morto a 16 anni nel rogo di Capodanno.

Le atlete azzurre e il premio a Fausto Leali

Sul palco sono attese anche le atlete azzurre medagliate di Milano Cortina. Non sarà presente Arianna Fontana, assente per febbre. Parteciperanno invece Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. In rappresentanza del movimento paralimpico saliranno Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli e Giuliana Turra.

Durante la serata verrà consegnato a Fausto Leali il premio alla carriera.

I 15 big in ordine di esibizione

I campioni che si esibiranno nella seconda serata sono, in ordine di entrata:

Patti Pravo, Lda e Aka 7Even, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Levante, Bambole di Pezza, Chiello, J-Ax, Nayt, Fulminacci, Fedez e Masini, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga.

Le loro performance saranno valutate dal pubblico tramite televoto (50%) e dalla giuria delle radio (50%). Al termine delle esibizioni verrà annunciata la top five, senza ordine di piazzamento.

Il coro Anffas e la gara delle Nuove Proposte

All’Ariston è atteso anche il coro della delegazione di La Spezia dell’Anffas, l’associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive.

Con le semifinali delle Nuove Proposte entra nel vivo la competizione tra i quattro giovani provenienti da Area Sanremo e dalla selezione di Sanremo Giovani.

La prima sfida mette a confronto Niccolò Filippucci contro Blind ed El Ma & Sonico. Nella seconda Mazzariello si confronta con Angelica Bove.

Gianluca Gazzoli, già conduttore di Sanremo Giovani, affiancherà Carlo Conti durante la gara dei giovani.

I brani delle Nuove Proposte saranno votati dal pubblico tramite televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%). Le due canzoni più votate accederanno alla terza serata.

FAQ

A che ora inizia la seconda serata?

Alle 20.40.

Quanti big si esibiscono?

15 artisti.

Come vengono votati?

50% televoto e 50% giuria delle radio.

Quante Nuove Proposte passano il turno?

Due canzoni accedono alla terza serata.