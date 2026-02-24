La scaletta

Il Festival di Sanremo 2026 si apre con lo storico jingle e con una voce che appartiene alla memoria collettiva della televisione italiana. A inaugurare la serata sarà Pippo Baudo, il conduttore siciliano scomparso il 16 agosto dello scorso anno. Infatti, “la voce che dirà ‘benvenuti al teatro Ariston’ sarà quella di Pippo”. L’annuncio arriva da Carlo Conti a poche ore dalla partenza della kermesse, in conferenza stampa.

L’edizione è dedicata proprio a Baudo, figura simbolo della manifestazione, e il tributo segna l’inizio di una serata che entra subito nella storia del Festival.

L’ordine ufficiale dei 30 Big

Carlo Conti ha annunciato all’Ariston la scaletta ufficiale dei 30 artisti in gara. L’ordine di uscita è il seguente:

Ditonellapiaga

Michele Bravi

Sayf

Mara Sattei

Dargen D’Amico

Arisa

Luchè

Tommaso Paradiso

Elettra Lamborghini

Patty Pravo

Samurai Jay

Raf

J-Ax

Fulminacci

Levante

Fedez & Masini

Ermal Meta

Serena Brancale

Nayt

Malika Ayane

Eddie Brock

Sal Da Vinci

Enrico Nigiotti

Tredici Pietro

Bambole di Pezza

Chiello

Maria Antonietta & Colombre

Leo Gassmann

Francesco Renga

Lda & Aka 7Even

Una scaletta che mescola generazioni, pop, urban, cantautorato e ritorni storici.

Le parole di Carlo Conti sulle polemiche

Nel corso della conferenza stampa, Carlo Conti ha risposto anche alle polemiche politiche nate attorno al Festival.

“Se inviterò Pucci come ha chiesto il presidente del Senato? Rispetto la seconda carica dello Stato, ma nei giorni scorsi ci siamo sentiti con Andrea e mi ha detto che non se la sente di fare nulla. Sono sicuro che nei prossimi anni tornerà a riempire i teatri”, ha detto.

Alla domanda su un presunto “Festival democristiano”, Conti ha replicato: “Non ci capisco nulla di politica. Sarà cristiano perché è la mia fede e democratico perché è per tutti”.