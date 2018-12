Almeno tre morti e sei feriti è l’ultimo bilancio della nuova strage in Francia. Martedì sera intorno alle 20 c’è stata una sparatoria nel centro di Strasburgo, in Francia, nei pressi del mercatino di Natale, come confermato sia dal sindaco della città, Roland Ries, che dal vice sindaco, Alain Fontanel.

Secondo i vigili del fuoco e una fonte della prefettura citata da Agence France-Presse ci sono un morto e sei feriti. Si tratta tuttavia di un bilancio provvisorio.

l presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in diretta con Sky ha parlato di tre “attacchi concentrici in centro” che avrebbero fatto quattro vittime: “pare che i morti siano quattro”, ha detto.

Anche il quotidiano locale l’Alsace, citando fonti del comune di Strasburgo, dice che il numero delle vittime sarebbe più alto, cinque, ma non ci sono conferme ufficiali.

Secondo il sindaco di Strasburgo, Roland Ries, e fonti della polizia il presunto autore della sparatoria è ancora in fuga. Ries ha invitato la popolazione a restare in casa.