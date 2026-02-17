Le indiscrezioni

Stranamore non avrà una nuova edizione in Rai. Lo storico programma condotto dal compianto Alberto Castagna negli anni Novanta e poi da Emanuela Folliero non può rientrare nei piani del servizio pubblico perché i diritti appartengono a Mediaset. Diversa la situazione per Canzonissima, che tornerà in onda dopo cinquant’anni con una nuova edizione affidata a Milly Carlucci. Il debutto è ipotizzato per la primavera, probabilmente verso la fine di marzo (ma non c’è alcuna data ufficiale).

Stranamore, nessun ritorno in Rai

Non ci sarà alcuna riedizione Rai per Stranamore, il format che negli anni Novanta e nei primi Duemila ha segnato una stagione televisiva precisa. Secondo quanto appreso da LaPresse, il programma non è nei piani del servizio pubblico. Oltre alla scelta editoriale, pesa un elemento determinante: i diritti del format appartengono a Mediaset. Questo vincolo rende impraticabile qualsiasi ipotesi di sbarco in Rai.

Stessa situazione per Il gioco delle coppie

Le indiscrezioni circolate su un possibile approdo in Rai de Il gioco delle coppie – lo show cult condotto da Marco Predolin e Corrado Tedeschi tra gli anni 80 e 90 – non trovano conferma. La situazione è analoga a quella di Stranamore: nessuna trattativa concreta e diritti non disponibili per il servizio pubblico.

Le ipotesi di rilancio di alcuni format storici restano quindi fuori dall’attuale strategia Rai.

Canzonissima torna dopo mezzo secolo

Se Stranamore resta fuori dai palinsesti Rai, è invece confermato il ritorno di Canzonissima, storico varietà andato in onda dal 1956 al 1975, come riportato da Repubblica.

Il programma tornerà a distanza di cinquant’anni con una nuova edizione condotta da Milly Carlucci, reduce dal successo costante di Ballando con le stelle.

Canzonissima è stato trasmesso per dodici edizioni complessive e rappresenta uno dei titoli più iconici della storia televisiva italiana.

FAQ

Stranamore torna in Rai?

No, non è nei piani del servizio pubblico e i diritti appartengono a Mediaset.

Chi condurrà Canzonissima?

Milly Carlucci.

Quando andrà in onda Canzonissima?

Probabile debutto nella primavera 2026, verso fine marzo.

Perché Rai non può trasmettere Stranamore?

Perché i diritti del format sono di proprietà Mediaset.

Quante edizioni ha avuto Canzonissima?

Dodici edizioni tra il 1956 e il 1975.