In attesa di vederli sul palco dell’Ariston, tra i big della 71°edizione del Festival di Sanremo (con il brano Zitti e buoni), i Maneskin hanno annunciato la data d’uscita e titolo del nuovo album, Teatro d’ira vol. 1.

Teatro d’ira vol.1 arriva a tre anni di distanza da Il ballo della vita (28 ottobre 2018), primo progetto discografico del gruppo, che ha venduto oltre 100 mila copie e piazzato ben 5 singoli sul podio dei brani più ascoltati: Torno a casa ha conquistato cinque dischi di platino e venduto oltre 250 mila copie.

nessun altro dettaglio è trapelato sul nuovo album che, stando al titolo, potrebbe prevedere una seconda parte o inserirsi in un progetto più ampio. Settimane intense, dunque, per i quattro giovani talenti di Roma che lo scorso ottobre hanno riscosso grande successo con “Vent’anni”, una rock ballad, inno alla nuova generazione tra sogni, speranze e paure, che è stata certificata disco d’oro.

l’EP post X Factor, Chosen, certificato con il disco di platino, e l’album Il ballo della vita del 2018 che, grazie anche al successo della storia di Marlena (Torna a casa), ha conquistato ben tre dischi di platino. A questi traguardi si aggiungono altri 12 dischi di platino e un disco d’oro per i singoli lanciati compreso l’ultimo, Vent’anni.

Dalla loro partecipazione a X Factor

nell’11esima edizione del talent (in cui si piazzarono al secondo posto), i Maneskin hanno messo in cassaforte 16 dischi di platino e dato vita a un tour in Italia diviso in tre parti. Nel 2019 il tour diventa anche europeo e precede l’uscita del docu-film “This is Maneskin”, scritto dalla band per raccontarsi anche fuori dal palco.