Quella che state per leggere non è una vera notizia, ma il frutto di un’esuberante fantasia redazionale ispirata da un commento geniale comparso sotto un video diventato virale su TikTok. Il video – pubblicato dal canale del quotidiano Il Messaggero di Roma – documenta un fatto di cronaca tanto curioso quanto inspiegabile, ma è stato un utente, con ironica competenza, a trasformarlo in pura letteratura tecnica.

Da quel commento nasce questa cronaca alternativa, degna delle pagine più autorevoli dell’ingegneria… immaginaria.

Questo il video della notizia: Operai sniffano cocaina prima del turno di lavoro

Nel vasto e imprevedibile mondo della divulgazione scientifica online, capita talvolta di imbattersi in perle di saggezza che sfuggono persino ai più blasonati manuali di ingegneria civile. È il caso del commento destinato a entrare nella storia, lasciato da un utente sotto un video TikTok che mostra un uomo intento in un’attività, diciamo, poco ortodossa davanti al suo furgone.

Mentre il video in sé – sfocato, misterioso, al limite tra lo “slice of life” e la sorveglianza urbana – non chiarisce bene la natura dell’azione ripresa, ci pensa Jacopo Pierotti a far luce su tutto con un commento che ha illuminato la community con la forza di mille watt di conoscenza:

“Si chiama tiratura della calce, serve a vedere la qualità del materiale, grandi muratori muratori number one.”

Un’affermazione che non solo ha ricevuto oltre 17.000 like, ma che ha gettato le basi per una nuova branca dell’ingegneria edile: la diagnostica empirica della calce tramite gestualità corporale.

Un commento, una rivoluzione

“Per me hai vinto tu”, scrive un utente sotto al commento di Pierotti, seguito da un’ondata di applausi virtuali e emoji ridenti da parte della comunità. Perché in fondo, come si fa a battere un’interpretazione così tecnicamente precisa e culturalmente elevata?

L’utente enryp7 si dichiara sconfitto con sportività, mentre iaia12 approva con la serenità di chi ha finalmente trovato una spiegazione logica a un comportamento che, fino a quel momento, sembrava uscito da un episodio censurato di Mister Maker.

Un futuro da manuale universitario?

Fonti non confermate dell’Università di Muratoria Avanzata di Caltanissetta starebbero già valutando l’inserimento della “tiratura della calce” nel prossimo programma di laurea triennale in “Tecniche Intuitive di Valutazione del Cementizio”.

Il commento di Pierotti sarà probabilmente oggetto di un seminario accademico dal titolo:

“Dal cantiere alla coscienza: epistemologia della calce e linguaggi corporei nelle dinamiche di controllo qualità”.

Viviamo tempi in cui l’algoritmo premia i coraggiosi e i visionari. Jacopo Pierotti ha preso una scena ambigua e l’ha trasformata in sapere condiviso, unendo il mondo della muratura a quello della comicità involontaria, e lo ha fatto con una sola frase: “tiratura della calce”.

E chi siamo noi per mettere in discussione una nuova scienza?

Tiratura della Calce: dall’account tik tok de Il Messaggero