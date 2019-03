Forse è entrato un po’ troppo nella parte il cittadino di Kelowna, nella British Columbia (Canada) che si è vestito da Batman e si è presentato sulla scena di un crimine offrendo agli agenti il proprio aiuto.

L’uomo, che è abbastanza conosciuto nella comunità locale e si fa chiamare «Okanagan Batman», gira a bordo di una Batmobile, un pick-up nero modificato con il logo dell’uomo pipistrello, e si esibisce in feste ed eventi a tema. Stavolta però non aveva a che fare con bimbi ma con criminali in carne ed ossa.

Le pattuglie di poliziotti in azione e con le pistole in pugno lo hanno allontanato, spiegando di «avere tutto sotto controllo».

A Kelowna, nella British Columbia (Canada), degli agenti di polizia hanno ricevuto un’insolita offerta d’aiuto mentre erano in azione sulla scena di un crimine: un uomo travestito da Batman, con tanto di “Batmobile” (un furgoncino con il logo del supereroe), che si è fermato per offrire assistenza.

Quando si è avvicinato però, gli agenti, armati, gli hanno assicurato di “avere tutto sotto controllo” e lo hanno allontanato. Il curioso episodio, filmato da una passante, è finito sui media locali ed è stato diffuso sulla piattaforma Storyful. L’uomo è abbastanza noto nella località: si fa chiamare “Okanagan Batman”, è un appassionato di supereroi che si traveste per feste ed eventi sui fumetti e ha anche una pagina Facebook.

La polizia: gesto “sciocco”.

Un portavoce della polizia ha detto ai media locali: “Situazioni come questa sono dinamiche e soggette a cambiamenti molto rapidi: la presenza di un “Batman” o di chiunque altro è una distrazione indesiderata e sciocca perché queste persone si mettono a rischio”.

US