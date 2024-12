Lo strano incontro canterino

“O bella ciao” risuona per le vie silenziose della notte di Bruxelles. A cantarla è un siciliano e il destinatario incontrato per strada davanti a un ristorante è il generale Roberto Vannacci, eurodeputato eletto da indipendente nelle fila della Lega.

La canzone indirizzata a Vannacci

Ad animare la serata del 9 dicembre per le vie della città Belga sede del Parlamento europeo è una storia tutta siciliana o quasi con una puntata in Puglia. Il protagonista dell’inattesa è spontanea animazione non proprio natalizia è Salvo Centamore, pentastellato di Scordia che si trova a Bruxelles in delegazione su invito dell’eurodeputato Giuseppe Antoci.

L’incontro “canoro” avviene in Rue des Bouchers nella centro della Capitale davanti a un ristorante storico che da poco ha festeggiato i suoi 100 anni di attività. Vannacci incontra una delegazione pugliese che ha appena finito di ricevere mentre la delegazione siciliana è nel turno successivo della cena. Davanti al ristorante l’incontro inatteso e la reazione di Centamore.

Il cinquestelle canterino

“Appena ho visto Vannacci non ho resistito e subito mi sono uscite le parole della canzone partigiana. È stata una reazione istintiva ma ne vado orgoglioso – racconta Centamore a BlogSicilia – perché la mia famiglia ha una storia legata al nostro Paese e all’esercito”. Non occorre fare domande a Centamore, parla a ruota libera: “Lo dovevo a mio nonno materno, Rocco Caniglia classe 1897, che ha fatto la Prima Guerra mondiale ed ha vissuto anche la seconda. Lo dovevo ad una storia di famiglia di antichi valori socialisti”.

Il mistero del video

Si dice che di questa performance ci sia un video. “Non lo so – dice Centamore – io non ho girato alcuno video e non mi interessa. Non l’ho fatto alla ricerca di visibilità. Se qualche collega lo ha fatto di nascosto io non me ne sono accorto”. La vulgata dice che il video c’è ma il presunto autore non si palesa.

La reazione di Vannacci

Morbida e goliardica la reazione del generale. “Chi è questo nostalgico di tempi che furono che passeggia per Bruxelles – dice abbozzando un sorriso quando sente cantare O Bella Ciao”. Lo cerca e lo identifica, sia Centamore che i suoi compagni di viaggio. Alla fine tutto si risolve in qualche battuta e in una foto di gruppo difficile da vedere in altre occasione con il generale in mezzo a due 5 stelle.

Passata l’intesa serata oggi la delegazione siciliana partecipa al Parlamento Europeo all’evento “Riciclaggio virtuale e mafia reale: i nuovi paradigmi del crimine transnazionale” al quale interviene anche il Procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, evento al quale sono atteso Ursula von der Leyen e l’arrivo dall’italiano di Giuseppe Conte.

