Non si riescono a inviare e ricevere i messaggi dalla nota piattaforma

Whatsapp non funziona, migliaia da tutta Italia le segnalazioni. Il servizio di messaggistica, il cui funzionamento è assicurato tramite linea internet, da questa mattina intorno alle 9:15 è come si dice in gergo tecnico in “down”. In pratica chi invia il messaggio si vede visualizzare anziché le classiche spunte, che certificano l’avvenuto recapito al destinatario, l’icona dell’orologio che invece avverte che il messaggio è in attesa. Il problema sembra che sia temporaneo e che è in fase di verifica.