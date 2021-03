Willie Peyote è reduce della sua partecipazione al 71° Festival di Sanremo, dove con la sua “Mai dire mai (la locura)” ha vinto il Premio della Critica Mia Martini.

A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, è stato rinviato all’estate 2021 il tour estivo di Willie Peyote.

“Come purtroppo in molti si aspettavano, ci vediamo costretti dalla situazione a spostare nuovamente le date previste per aprile – scrive l’artista su Instagram – Non sto a dirvi quanto mi faccia male e immagino ne faccia anche a voi. I biglietti in vostro possesso restano ovviamente validi per le nuove date corrispondenti. Però c’è un PERÒ: stiamo lavorando alacremente per mettere in piedi un tour questa estate, all’aperto, nel rispetto delle norme che verranno stabilite dal governo e per poterci finalmente incontrare di nuovo seppur coi limiti che questo periodo ci impone. Posso già dirvi che ad esempio il 23 luglio saremo a Brescia – Arena Campo Marte dove saranno validi per quella data i titoli acquistati per il 17.04.21 – Brixia Forum e 09.07.20 – Piazza della Loggia. Per tutte le altre vi chiedo di avere ancora un attimo di pazienza.”