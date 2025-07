Con il provvedimento n. 33536 del 14 luglio 2025, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha reso noti gli incarichi dei dirigenti scolastici per il prossimo anno scolastico. Il decreto, firmato dal direttore generale Giuseppe Pierro, stabilisce le conferme nelle sedi di titolarità, i mutamenti di incarico su base regionale e le mobilità interregionali in ingresso, in applicazione delle disposizioni legislative e contrattuali più aggiornate.

Riferimenti normativi e criteri applicati

La determinazione si fonda su un’articolata cornice normativa che include, tra gli altri, il D.Lgs. n. 165/2001, i CCNL dell’Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca (fino al più recente del 7 agosto 2024) e il Decreto-Legge n. 45/2025, che ha consentito la mobilità interregionale su tutti i posti vacanti, salvaguardando al contempo i contingenti riservati ai vincitori del concorso ordinario (DDG 2788/2023).

Nella valutazione delle istanze, il Direttore Generale ha tenuto conto di anzianità di ruolo, titoli di precedenza previsti dalla Legge 104/1992, impegni di permanenza biennale, percentuali di invalidità, e età anagrafica, seguendo un ordine gerarchico conforme alle normative vigenti.

Conferme nelle sedi attuali

Sono oltre 350 i dirigenti scolastici confermati nelle rispettive sedi per il prossimo anno scolastico. Tra questi, nomi noti dell’amministrazione scolastica regionale, come Francesca Accardo all’IISS “F. D’Aguirre – D. Alighieri” di Salemi, Francesca Adamo all’Istituto O.M. Corbino di Partinico e Giuseppe Allegro all’IIS “Giuseppe Ferro” di Alcamo.

Mutamenti di incarico in ambito regionale

Numerosi anche i cambi di sede tra province siciliane, motivati da esigenze di servizio, rientri con priorità e richieste di trasferimento. Ad esempio, Calogera Alaimo passa da Avola a Pachino, Maria Luisa Asaro da Marsala a Mazara del Vallo, mentre Giovanna De Pietro assume l’incarico all’I.S. “Majorana” di Palermo.

Il provvedimento evidenzia anche i casi di mobilità forzata da sedi disagiate, come quello di Maria Pina Da Campo, trasferita da Santo Stefano di Camastra a Brolo, e di Donatella Ingardia, che lascia Palermo per Favignana.

Ingressi da altre regioni: 22 nuovi dirigenti in Sicilia

In applicazione della fase F della mobilità interregionale, sono 22 i dirigenti scolastici che entreranno in servizio in Sicilia a partire dal 1° settembre 2025. Tra i nuovi ingressi si segnalano:

Silvestra Vinciguerra , proveniente da Carrara (Toscana), che guiderà l’I.C. “S. Quasimodo” di Gela;

, proveniente da Carrara (Toscana), che guiderà l’I.C. “S. Quasimodo” di Gela; Vito Russotto , da Rho (Lombardia), assegnato all’I.C. “Mons. G.B. Bacile” di Bisacquino;

, da Rho (Lombardia), assegnato all’I.C. “Mons. G.B. Bacile” di Bisacquino; Clelia Muzzicato , da Desenzano (Lombardia), alla guida dell’I.C. “Falcone-Borsellino” di Mazzarino;

, da Desenzano (Lombardia), alla guida dell’I.C. “Falcone-Borsellino” di Mazzarino; Grazia Magazzù, da Busto Arsizio (Lombardia), che andrà al “Rita Levi Montalcini” di San Piero Patti.

Anche la dirigente Aurora Maria Roncaglia, in arrivo da Cassano d’Adda (Lombardia), è stata nominata alla guida dello storico IISS “Stenio” di Termini Imerese.

Posti riservati e contingenti esclusi

Sedici posti sono stati sottoposti a riserva, tra cui:

8 per dirigenti fuori ruolo utilizzati in altri compiti;

1 accantonato per contenzioso pendente;

1 riservato a soggetti con inidoneità permanente;

6 assegnati nominalmente in base al CCNL del 2006.

Inoltre, 5 posti sono stati destinati a dirigenti scolastici sovrannumerari a causa della ristrutturazione delle sedi di servizio. Il provvedimento pubblicato ha valore di notifica ufficiale e sarà seguito dai singoli atti di incarico e contratti economici, soggetti al controllo degli organi competenti. Contro il decreto è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 165/2001.

Visualizza il provvedimento e l’elenco di tutti i dirigenti scolastici confermati e trasferiti